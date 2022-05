Indiana Jones 5 prima foto con Harrison Ford: data d’uscita

- Advertisement -

Pubblicata la prima foto ufficiale di Indiana Jones 5 con Harrison Ford. Uno scatto che fa sognare i fan in vista della data d’uscita.

La Star Wars Celebration, dal 26 al 29 maggio, promette un gran numero di annunci e molti sono già online. Pubblicata la prima foto ufficiale di Indiana Jones 5, che i fan di Harrison Ford attendono con grandissima ansia. Abbiamo anche una data d’uscita ufficiale per la pellicola, che si spera possa ridare lustro al franchise dopo il quarto capitolo estremamente deludente.

Indiana Jones 5 foto ufficiale

A sorpresa Harrison Ford è apparso al panel organizzato per svelare la prima foto ufficiale di Indiana Jones 5. I fan in delirio hanno potuto ammirare il celebre attore, che si è così espresso in merito al nuovo progetto legato al franchise: “Il prossimo film di Indiana Jones è quasi completato, con le musiche di John Williams. È stata un’esperienza lavorativa splendida con James Mangold, Kathleen Kennedy e tutti gli altri. Sono davvero orgoglioso del film che siano riusciti a realizzare”.

Grande curiosità per la pellicola, che vanta un ottimo cast: Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbroo e Shaunette Renee Wilson.

Indiana Jones 5 quando esce

Occorre avere ancora un bel po’ di pazienza. Durante la Star Wars Celebration è stata svelata infatti la data d’uscita ufficiale di Indiana Jones 5, che forse sarà l’ultimo capitolo della saga con Harrison Ford, considerando l’età dell’attore. La torcia sarà passata? Chi può dirlo. Chi sarà il nuovo Indiana Jones? Ce ne sarà mai uno? Tante le domande cui la nuova pellicola dovrà rispondere. Lo farà a partire dal 30 giugno 2023 al cinema.