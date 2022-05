Martina Maccari chi è la moglie di Bonucci: la storia d’amore

- Advertisement -

Martina Maccari, scopriamo chi è la moglie del calciatore della Juventus e della Nazionale Leonardo Bonucci e i dettagli della loro storia d’amore.

È arrivato a destinazione il viaggio di Martina Maccari, moglie di Bonucci, che ha percorso a piedi un percorso di ben 575 km in 26 giorni per aiutare la raccolta fondi della Onlus Neuroland, che si occupa di aiutare i bambini affetti da tumore. Ad attenderla al suo arrivo a Torino c’è stato suo marito, Leonardo Bonucci, orgoglioso ed emozionato per il percorso della moglie, che dopo quasi un mese ha riabbracciato i figli e portato a termine il suo bellissimo gesto di solidarietà. Scopriamo dunque qualcosa in più sulla donna.

Chi è Martina Maccari

La storia d’amore tra Leonardo Bonucci e Martina Maccari è lunga e ha radici lontane. I due stanno insieme dal 2008 e hanno avuto ben tre figli: Lorenzo, Matilda e Matteo, che tempo fa è stato ricoverato perché affetto da una grave patologia, da cui fortunatamente è guarito. L’amore tra i due è molto solido, eppure non è sempre stato tutto rose e fiori. I due si sono conosciuti telefonicamente e alle prime volte non è scattata la scintilla, ma evidentemente era solo questione di tempo.

Martina è nata nel 1985, prima faceva la modella, mentre col passare del tempo si è cimentata nel ruolo di mamma e ha fatto successo sui social, specialmente su Instagram. Qui Martina ha dato vita a diversi progetti, tra cui Nettare, in cui presenta una serie di interviste con personaggi del mondo dello spettacolo e mediaticamente noti. La donna è inoltre molto attiva nel sociale e il suo progetto più importante è sicuramente Sulla stessa strada, l’iniziativa volta a raccogliere fondi per il reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Regina Margherita, in cui s’inquadra anche il lungo cammino che la donna ha percorso a piedi nell’ultimo mese.