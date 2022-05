Name That Tune concorrenti quinta puntata 27 maggio

- Advertisement -

Name That Tune: andiamo a scoprire i concorrenti che prenderanno parte alla quinta puntata dello show.

Torna l’appuntamento con Name That Tune, giunto alla quinta e penultima puntata. Lo show, condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, vede fronteggiarsi due squadre, una al maschile e una al femminile, in giochi incentrati sul mondo della musica. Nell’ultima puntata abbiamo assistito al secondo trionfo consecutivo della squadra delle donne, composta da Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Syria e Arisa. Il bilancio, al momento, è di due vittorie per parte, con gli uomini che hanno trionfato nelle prime due puntate con la squadra composta da Rocco Siffredi, Morgan, Riki e Pierpaolo Pretelli, ma si sono dovuti arrendere negli ultimi due appuntamenti. Vediamo dunque chi sono i concorrenti della quinta puntata che proveranno a interrompere il dominio instaurato dalla squadra delle donne.

Name That Tune: i concorrenti della quinta puntata del 27 maggio 2022

Appuntamento dunque a venerdì 27 maggio 2022 con la quinta puntata di Name That Tune, come sempre in prima serata su Tv8. La squadra delle donne è quindi quella delle ultime due puntate, composta da Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Syria e Arisa. Quattro volti nuovi invece per la squadra degli uomini, pronta a dare battaglia con un team completamente rinnovato.

Spazio dunque a Francesco Facchinetti, cresciuto letteralmente nel mondo della musica e pronto dunque a sfoggiare tutta la sua cultura musicale. Poi troviamo uno dei rapper più importanti del panorama italiano come Jake La Furia, giunto al successo coi Club Dogo e con all’attivo anche un’importante carriera da solista. Accanto a loro ci sarà Max Angioni, uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione di Lol. A chiudere la squadra c’è Paolo Conticini, uno dei volti più noti della commedia italiana. Questa la squadra che proverà a dare battaglia alle donne, per assicurarsi l’accesso alla sesta e ultima puntata della terza edizione di Name That Tune.