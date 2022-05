- Advertisement -

La serie Obi-Wan Kebi con Ewan McGregor è su Disney+ dal 27 maggio. Cosa vedere prima di poterla iniziare per capirla al meglio?

Quali film e serie TV Star Wars sarebbe meglio conoscere per poter vedere e apprezzare Obi-Wan kenobi, serie TV su Disney+ con Ewan McGregor? Saltare le tappe nel panorama di George Lucas non è una buona idea. Per quanto qualcosa possa essere evitato, vi sono dei pilastri da conoscere necessariamente.

Obi-Wan Kenobi cosa vedere prima della serie

Ewan McGregor ha interpretato il ruolo di Obi-Wan Kenobi nella trilogia prequel di Star Wars. Una versione giovanile del Maestro Jedi, affiancata da un giovanissimo Anakin Skywalker, cresciuto di fatto al suo fianco fino a divenire un ottimo condottiero e poi cedere al Lato Oscuro. Hayden Christensen, che lo ha interpretato nella sua versione adulta, torna sul set nei panni di Darth Vader.

La serie TV Star Wars su Disney+ è ambientata 10 anni dopo i fatti narrati ne La vendetta dei Sith. Si pone dunque cronologicamente tra questa pellicola e Una nuova speranza. Per essere precisi, visto che di pellicole ne sono state pubblicate diverse da allora, tra Solo e Rogue One.

Qual è lo scenario dinanzi al quale ci troviamo? Obi-Wan Kenobi è riuscito a sopravvivere all’Ordine 66, che ha di fatto quasi sterminato i Cavalieri Jedi della Repubblica. Dopo la lotta con Anakin su Mustafar, ha portato in salvo Leia e Luke, cresciuti in luoghi ben distanti, divenendo Organa e Skywalker. Se la prima era al sicuro, il secondo si ritrovava con gli zii Owen e Beru su Tatooine. Non il pianeta più accogliente al mondo. Obi-Wan si trasferisce qui, tenendo d’occhio il piccolo durante tutta la sua vita.

L’Imperatore Palpatine, traditore della Repubblica, ha dato l’ordine di stanare gli ultimi Jedi sopravvissuti. Per farlo viene formata una squadra nota come Inquisitori, che si muove per l’universo conosciuto pronta a uccidere.

Ecco cosa vedere assolutamente prima di iniziare la serie Obi-Wan Kenobi:

La minaccia fantasma

L’attacco dei cloni

The Clone Wars – Il film

The Clone Wars 2 – Episodi dal 12 al 16

The Clone Wars 4 – Episodi dal 15 al 18

The Clone Wars 5 – Episodi dal 14 al 16

La vendetta dei Sith