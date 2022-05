Star Wars Skeleton Crew: Jude Law protagonista di una nuova serie

- Advertisement -

Star Wars Skeleton Crew, una nuova serie con protagonista Jude Law è stata annunciata da Lucasfilm. Ecco cosa sappiamo.

Obi-Wan Kenobi è su Disney+ dal 27 maggio ma i fan di Star Wars possono prepararsi a molti altri titoli. Jude Law farà il suo esordio nel vasto universo creato da George Lucas con Skeleton Crew. Ecco tutto quello che possiamo dirvi in questo momento.

Star Wars Skeleton Crew: Jude Law

Si arricchisce il panorama di serie TV Star Wars. L’ultimo progetto annunciato è stato ideato da Jon Watts, che ne è anche il regista. Il protagonista scelto per Star Wars Skeleton Crew è Jude Law ed ecco i primi dettagli sul progetto.

Al centro della trama vi saranno dei ragazzini di appena 10 anni. Questi si perdono nella galassia e cercano di trovare la propria strada verso casa. Quando esce Star Wars Skeleton Crew? I fan dovranno aspettare nuovi annunci ufficiale per avere una data precisa. Al momento sappiamo che sarà disponibile in streaming nel corso del 2023 su Disney+. Alla produzione troviamo, tra gli altri, Dave Filoni, Jon Favreau e Christopher Ford.

Che si tratti dell’inizio di una storia più ampia o di una narrazione autoconclusiva è impossibile da dire al momento. L’idea di un gruppo di giovanissimi alle prese con i pericoli dell’universo di Star Wars è però allettante. Ci consente infatti di guardare a questo mondo con occhi diversi, finalmente. Un viaggio di formazione tra pianeti e specie differenti, forse senza la minima presenza della Forza, chi può dirlo. I fan non vedono l’ora di poter apprezzare questo show, considerando anche come gli ultimi lavori alla regia di Jon Watts siano stati i tre film di Spider-Man con Tom Hollan. Il più recente, No Way Home, è ancora un film da record.