Stefano Magnanensi chi è il maestro d’orchestra di Domenica In

Stefano Magnanensi è lo storico direttore d’orchestra di Domenica In. In carriera ha collaborato con Mara Venier e Raffaella Carrà

Stefano Magnanensi a 60 anni di età è il maestro di Domenica In. Il Maestro d’orchestra è celebre per fare da spalla musicale ai siparietti di Mara Venier durante le sue interviste. Celebre ad esempio l’intuizione di accompagnare il racconto di Pamela Prati della sua storia con Mark Caltagirone e della sua maternità con i figli dell’uomo con la canzone “Mamma Pamela”. Il motivetto è diventato un Ever Green social per i risvolti fake della finta storia. Il direttore d’orchestra di Domenica In ha alle spalle una grande carriera e un’amicizia con Raffaella Carrà. Gossippiamo su chi è Stefano Magnanensi e sulla vita privata del maestro da anni in Rai.

Stefano Magnanensi chi è: la vita privata del maestro

Stefano Magnanensi è di origini toscane, è nato ad Arezzo nel 1962 e oggi ha 60 anni di età. Accanto ai suoi studi scolastici il maestro ha sempre mostrato una grande passione per la musica, studiando in conservatorio composizione musicale oltre ad essere polistrumentista. Diplomatosi e dopo gli esordi in Toscana, la carriera del direttore d’orchestra di Domenica In spicca il volo intorno ai 30 anni di età. Non a caso arriva nel 2000 a produrre la sigla del Tg3 ma le sue collaborazioni di prestigio sono in particolare per la produzione musicale degli stacchetti musicali dei programmi di Gianni Boncompagni. Stefano Magnanensi ha lavorato gomito a gomito con Raffaella Carrà prima ideando la storica sigla di Carramba che sorpresa poi come coach di “Forte, Forte, Forte”.

Stefano Magnanensi perché è amico di Mara Venier

L’attuale maestro di Domenica In è stato vocal coach anche di X Factor, nella prima edizione del talent quando era trasmesso dalla Rai. Nel 2018 Stefano Magnanensi ha avuto un infarto e Mara Venier, nonostante i postumi, lo ha voluto anche come maestro di Domenica In nel 2022, programma di cui è direttore d’orchestra da oltre 10 anni. Mara Venier e il maestro Magnanensi sono amici da anni perché hanno iniziato a lavorare in Rai a diversi programmi e hanno creato subito un bel rapporto, infatti hanno spesso trascorso insieme qualche giorno di vacanza e il musicista era tra gli invitati del matrimonio di Zia Mara con Nicola Carraro. La vita privata di Stefano Magnanensi è avvolta anche da un’aura di privacy. Il maestro ha una moglie e due figli.