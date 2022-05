Chi è Eduardo Franco: Argyle in Stranger Things 4

- Advertisement -

Chi è Eduardo Franco? L’attore interpreta Argyle in Stranger Things 4, la cui prima parte è in streaming su Netflix dal 27 maggio.

Argyile è uno dei nuovi personaggi di Stranger Things 4. Scopriamo quello che c’è da sapere su questa aggiunta nel vasto panorama di Hawkins e chi è l’attore Eduardo Franco. Di seguito trovate tutti i dettagli.

Stranger Things 4 Argyle chi è

Argyle è pronto a mostrarsi come l’anima della festa in Stranger Things 4. Sappiamo che i Byers si sono trasferiti, portando con sé anche Eleven. Una nuova vita, nella speranza di lasciarsi alle spalle le cicatrici del passato.

Jonathan ha sempre fatto fatica a stringere nuove amicizie ma con Argyle le cose sembrano andare diversamente. Tutto avviene in maniera naturale e facile. L’entusiasmo di questo ragazzo è contagioso. Ha 27 anni e consegna pizze, ma prima di tutto ama divertirsi in ogni modo possibile.

Stranger Things Eduardo Franco chi è

Nato il 29 agosto 1994 a Yuma, è un attore americano di 27 anni. Nel corso del tempo si è specializzato come interprete comico. È noto principalmente per il ruolo di Spencer Diaz in American Vandal, così come in Theo in Booksmart.

La sua carriera ha avuto in inizio in televisione. Dal 2015 al 2017 è stato impegnato in Gamer’s Guide to Pretty Much Everything e Adam Ruins Everything. Nel 2020 ha collaborato allo show Conan e appare in ben 9 episodi di Stranger Things 4. Esperienze accumulate anche sul fronte cinematografico, da The Package a The Binge, fino a Queenpins nel 2021.

Della sua vita privata non sappiamo molto. I suoi genitori hanno avuto sei figli, il che vuol dire che Eduardo Franco ha cinque fratelli. Non ne conosciamo però il nome. Sappiamo però che la sua famiglia ha origini messicane. Di lui scopriremo molto di più nel corso delle prossime settimane, quando di certo prenderà parte a interviste legate alla serie Netflix.