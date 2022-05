Stranger Things 4 personaggi nuovi della serie Netflix

- Advertisement -

Stranger Things 4 è in streaming su Netflix dal 27 maggio 2022. Ritorneranno tutti i protagonisti, con l’aggiunta di nuovi personaggi.

Chi sono i nuovi membri del cast di Stranger Things 4? Per la prima volta la serie decide di introdurre un gran numero di nuovi attori e attrici. Ecco chi sono e chi interpretano nella quarta stagione, che dà di fatto il via all’arco finale della serie.

Stranger Things 4 trailer finale

Stranger Things 4 nuovi personaggi

Joseph Quinn è Eddie Munson – Frequenta l’Hawkins High School ed è il capo del club di Dungeons & Dragons, The Hellfire Club. Sappiamo inoltre che è il perfetto esempio del metallaro anni ’80.

Eduardo Franco è Argyle – È il nuovo migliore amico di Jonathan. Un ragazzo dall’entusiasmo contagioso. Ha 27 anni e consegna pizze, ma soprattutto ama divertirsi in ogni modo possibile.

Jamie Campbell Bower è Peter Ballard – È un addetto che lavora presso un ospedale psichiatrico, ormai stanco della brutalità di cui è testimone ogni giorno.

Robert Englund è Victor Creel – Il celebre attore, interprete del leggendario Freddy Krueger in Nightmare, è un uomo disturbato che vive in un ospedale psichiatrico dopo il pluriomicidio avvenuto in casa sua negli anni ’50, di cui è reputato responsabile.

Tom Wlaschiha è Dmitri – Si tratta di uno dei personaggi presenti in Russia, con il quale si ritrova ad avere a che fare Hopper. Una guardia della quale l’ex sceriffo proverà a fidarsi.

Niola Djurcko è Yuri – Trafficante russo che ama fare brutte battute, ma soprattutto è desideroso di far soldi. Il suo cammino si intreccia con quello di Hopper.

Mason Dye è Jason Carver – Affascinante e ricco atleta. È uno studente liceale che frequenta la ragazza più popolare della scuola. Ciò non vuol dire, però, che tutto sia rose e fiori per lui.

Grace Van Dien è Chrissy – Ragazza più popolare della scuola, fidanzata di Jason. È anche il capo delle cheerleader nella Hawkins High School. Anche per lei la vita non è così perfetta come potrebbe sembrare.

Amybeth McNulty è Vickie – Nerd dalla gran parlantina. Molto intrigante, riesce ad affascinare uno dei protagonisti della serie.