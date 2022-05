X factor 2022 giudici senza Manuel Agnelli il retroscena sull’addio

- Advertisement -

Ufficiali i 4 giudici di X Factor con Rkomi al posto di Manuel Agnelli. Fatto fuori o scelta personale? Spunta un retroscena interessante

X factor 2022 è pronto a partire con una giuria per la prima volta interamente nuova di zecca. I giudici al tavolo per la nuova edizione del talent sono: Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi che sostituisce, stando ad indiscrezioni non confermate, Manuel Agnelli. La scelta del marito di Chiara Ferragni e del suo amico cantante che indossa sempre gli occhiali è quanto mai azzeccata grazie al loro importante curriculum anche nel campo di produzione musicale.



Ambra Angiolini è alla sua prima da giudice in un talent musicale di tale calibro e oltre al singolo Ti pretendo, risalente all’epoca di Non è la Rai, ha esperienza nel settore. A concludere, il quarto giudice sarebbe dovuto essere il veterano Manuel Agnelli che, giusto per citare un suo gruppo che dopo X Factor ha avuto successo, ha scoperto i Maneskin. Damiano David e gli altri componenti del gruppo hanno infatti sempre ringraziato e speso parole importanti per il loro maestro dall’anima rock.



Sui social, una volta rimbalzata la notizia di Rkomi quarto giudice di X Factor 2022, molti utenti si sono chiesti perché Manuel Agnelli non ci sarà come componente della giuria del talent in onda su Sky? C’è un retroscena dietro l’addio del leader del gruppo Afterhours al programma alla ricerca di nuovi talenti da scoprire nel mondo della musica. In un’intervista a Rolling Stone Manuel Agnelli aveva già dichiarato di non avere dei dubbi sul fare il giudice a X Factor 2022.

Il motivo? Voleva dedicarsi alla sua musica ed è stato così. Consultando il profilo Instagram del frontman degli Afterhours sono state aggiunte nuove date al tour estivo che farà da solo.



Arrivata anche l’ufficialità della conduttrice del talent in onda su Sky Uno per questa stagione: Francesca Michelin. La cantate ha vinto X Factor 5 nel 2011 con il suo giudice Simona Ventura e la sua carriera ha preso il volo senza mai fermarsi.