Beautiful anticipazioni: Hope sacrifico per Thomas, Liam assassino

Scopriamo le anticipazioni di Beautiful americane di Beautiful. Fiato sospeso per il mistero sulla morte di Vinny.

Le trame si Beautiful si infittiscono e tingono di giallo. Centrale è la morte di Vinny, che porta numerose conseguenze devastanti per Hope e Liam, costantemente alle prese con un destino che rema loro contro.

Beautiful anticipazioni

Gli appassionati di Beautiful si ritroveranno a fare i conti con una svolta del tutto inaspettata nella trama. Vinny viene messo agli arresti domiciliari. Una condanna che non rispetterà. Hope, intanto, inizia ad avvicinarsi nuovamente a Liam, il quale spera in una seconda chance con lei.

Il ragazzo festeggia insieme a Bill e i due hanno qualche bicchierino di troppo. Nonostante non siano in condizione, decidono di mettersi in macchina e tornare a casa. Lungo il tragitto sentiranno un tonfo sospetto. Scesi dall’auto, si ritroveranno dinanzi il cadavere di Vinny. Bill non perde tempo e dice al figlio di tornare in auto e scappare. Dopo qualche ora interverrà la polizia sul luogo del delitto. Gli agenti contatteranno Hope per identificare il cadavere. La giovane è incredula e al suo fianco avrà Thomas, pronto a giurare vendetta contro chiunque sia il responsabile.

I sensi di colpa però divorano Liam, che confesserà d’aver ucciso Vinny. Si presenterà alla polizia in compagnia della moglie e di Bill. Sbattuto in carcere, si ritrova a sorpresa Hope pronta a stargli vicino, orgogliosa del suo coraggio. Suo padre però non è dello stesso parere ed è sua intenzione farlo uscire di prigione il prima possibile.

In maniera del tutto inaspettata vedremo Thomas essere rinchiuso in una gabbia. A compiere questo gesto folle è Justin. Hope avrà un ruolo cruciale in questa storia. Preoccupata per la lunga assenza del giovane Forrester, riuscirà a rintracciarlo, trovandolo in trappola a restando senza parole. Riuscirà a salvarlo ma il mistero su Justin resterà vivissimo. Che possa avere a che fare con la morte di Vinny?