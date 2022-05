Domenica In Show fuoriprogramma la vera De Filippi chiama Mara Venier

- Advertisement -

A Domenica In Show Maria De Filippi sorprende Mara Venier con un fuoriprogramma che ha sorpreso la conduttrice. Il motivo e la reazione

Domenica In Show su Raiuno ha celebrato i trent’anni di carriera di Mara Venier che per l’occasione ha dato vita ad una serata ricca di emozioni e risate. Tra gli ospiti presenti anche Renzo Arbore con cui la conduttrice ha avuto una relazione di ben undici anni. Un’intervista a cuore aperto con tantissimi ricordi della loro storia e della carriera di entrambi. L’intesa e l’affetto tra i due è ancora presente e non sono mancati i momenti di vera commozione da parte di entrambi.

A Domenica In Show Renzo Arbore ha deciso infatti di omaggiare Mara Venier dedicandole la canzone “I faccio o show”. Il brano è stato scritto pensando proprio a Mara che non ha nascosto il suo apprezzamento. Renzo Arbore ha così svelato che la canzone parla proprio di Mara, una ragazza che all’epoca era contrariata perché l’artista era impegnato a fare lo show per lavoro. Il racconto di Arbore ha toccato profondamente Mara Venier che non è riuscita a trattenere le lacrime per il momento toccante vissuto e per la storia determinante anche per la sua carriera. La stessa Zia Mara ha infatti rivelato che la sua carriera a Domenica In è iniziata proprio grazie a Renzo Arbore.

La splendida chiacchierata tra Mara Venier e Renzo Arbore ha catturato anche l’attenzione di una persona davvero speciale. A Domenica In Show è infatti intervenuta a sorpresa Maria De Filippi in un fuoriprogramma che ha colto impreparata anche la stessa padrona di casa. Mara Venier ha infatti pensato inizialmente che si trattasse di uno scherzo ma la stessa De Filippi l’ha rassicurata e le ha fatto i complimenti.

“Ho visto l’intervista con Renzo Arbore. Hai fatto una cosa bellissima, venuta dal profondo del cuore ne sono certa come sono certa che abbia fatto tanto bene anche a Renzo. Ora hai capito che sono io”, queste le parole di Maria De Filippi che hanno emozionato ancora una volta Mara Venier in una serata che difficilmente dimenticherà.