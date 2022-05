Mariano di Vaio chi è e che lavoro fa davvero sui social

- Advertisement -

Andiamo a conoscere meglio uno dei volti più noti del mondo dei social, ovvero Mariano Di Vaio. Scopriamo com’è diventato famoso, cosa ha fatto nella sua vita e in cosa consiste esattamente il suo lavoro sui social.

Chi è Mariano Di Vaio e che lavoro fa

Mariano Di Vaio nasce ad Assisi nel maggio 1989 ed è diventato oggi uno dei principali volti del mondo della moda. Una passione che è nata tardi, Di Vaio ha studiato recitazione a New York e proprio negli Stati Uniti si è appassionato alla moda, intraprendendo il cammino che lo ha portato al grande successo. L’influencer ha infatti messo su il proprio blog, ha perfezionato lo studio dell’inglese a Londra e ha cominciato quest’attività insieme alla compagna dell’epoca, Eleonora Brunacci, diventata poi sua moglie.

Ci sono stati momenti difficili all’inizio, ma piano piano il progetto di Mariano Di Vaio è decollato e lui è diventato uno dei volti più importanti del mondo dei social. Un successo strepitoso, basti pensare che nel 2018 Forbes lo ha indicato come il primo nella classifica dei più potenti under 30 al mondo nella categoria della moda. Il blog e i social sono la fortuna di Mariano Di Vaio, che lavora come fashion influencer e anche come stilista, affermandosi come un grande punto di riferimento nel mondo della moda.

Tornando alla sua vita privata, al fianco di Mariano Di Vaio c’è stata sempre Eleonora Brunacci, fidanzata e prima sostenitrice dell’influencer, da sempre al suo fianco. Mariano ed Eleonora si sono quindi sposati e poi hanno avuto quattro figli, dal 2019 al 2022, i cui nomi sono: Nathan Leone, Leonardo Liam, Filiberto Noah e Annabelle, ultima arrivata lo scorso gennaio. Nella sua vita, Eleonora fa l’avvocato.