Stella Pende ex moglie di Marco Tardelli: il loro segreto

Andiamo a scoprire il segreto che lega Marco Tardelli e Stella Pende, ex compagna del grande calciatore della Nazionale.

Marco Tardelli è sicuramente uno dei più grandi nomi del calcio italiano, vincitore del Mondiale 1982 con la leggendaria esultanza diventata iconica. Marco Tardelli è stato però spesso anche al centro del gossip, l’ex centrocampista della Nazionale è stato per tanti anni con la giornalista Stella Pende e ora ha una nuova compagna, Myrta Merlino. C’è però un segreto che lega i due ex fidanzati e che riguarda proprio la nuova situazione sentimentale dell’ex calciatore: scopriamo di cosa si tratta.

Stella Pende: il segreto con Marco Tardelli

Prima di conoscere l’attuale fidanzata, Tardelli è stato insieme a Stella Pende, con cui ha anche avuto un figlio di nome Nicola. La storia d’amore tra i due poi è giunta al termine e marco Tardelli ha ritrovato l’amore con la giornalista Myrta Merlino, ma il retroscena che costituisce il segreto tra i due è il fatto che Tardelli ha conosciuto Myrta proprio tramite a Stella Pende. È stata quest’ultima a presentare Marco e Myrta e tra i due è poi nato l’amore, una vicenda abbastanza incredibile che dimostra come spesso la vita può essere davvero imprevedibile.

Myrta Merlino e Marco Tardelli ora stanno insieme da ben cinque anni, il loro amore è nato nel 2017, dopo che la donna si è separata dall’ex marito Domenico Arcuri, nome noto nei mesi più difficili della pandemia, e condividono sia la vita privata che quella lavorativa, con Marco che affianca spesso Myrta nei suoi programmi.

Per quanto riguarda Stella Pende, la donna è tornata protagonista negli ultimi tempi in televisione su Rete 4 con i suoi reportage di Confessione reporter, programma che mette in evidenza una volta di più le grandi capacità professionali della donna.