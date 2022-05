Vite al Limite Leneatha oggi che fine ha fatto FOTO

- Advertisement -

Com’è oggi Leneatha Reed di Vite al limite? Ecco le foto che la mostra prima e dopo il suo trattamento. Com’è la sua vita ora?

Leneatha Reed è stata una delle protagoniste di Vite al limite, programma americano il cui titolo originale è My 600-lb Life. Obesa e impossibilitata a condurre una vita autonoma, Leneatha si è cimentata in un lungo percorso per diventare una persona più sana e indipendente, allungando di fatto la propria vita, che era in pericolo. Eccola oggi.

Leneatha Reed com’è oggi

Leneatha Reed è senza dubbio tra le partecipanti di Vite al limite più note e apprezzate dal pubblico. La sua storia ha dell’incredibile. La sua era una missione impossibile, ovvero perdere 204 kg. A darle la giusta motivazione è stata la figlia di due anni, al tempo, Kenlyn. Non era in grado di offrirle uno stile di vita adeguato, energico. Non poteva sedersi sul pavimento e giocare con la sua piccola e tutto ciò la distruggeva internamente. Ciò, insieme col timore di non essere a lungo al fianco di sua figlia a causa dei problemi di salute legati al peso, l’hanno spinta a fare qualcosa.

Il suo percorso ha avuto inizio prima del programma. Era già diventata nota sui social, dove pubblicizzava questo suo percorso. Ha poi iniziato a seguire il rigido programma di dieta dello show, sottoponendosi alle cure del dottor Nowzaradan.

Sembrava essere sulla giusta strada. Si allenava costantemente e mangiava regolarmente, secondo la dieta. Tutto è poi cambiato di colpo. Ha iniziato a saltare degli appuntamenti con il dottor Nowzaradan, prendendo le distanze dal programma. Ha spiegato come i suoi impegni di madre single le impedissero di impegnarsi fino in fondo.

Il dottore ha dovuto gettare la spugna, sottolineando come l’ostacolo più grande sia rappresentato dalla mente, che mira a creare scuse per non andare fino in fondo e mettersi in forma: “Non si rende conto di quanto rapidamente il suo tempo si esaurirà”.

Nei sei mesi di programma ha perso appena 13 kg, passando da 273 a 260 kg. A dicembre 2020 ha aggiornato i propri fan, spiegando di essere ancora nel pieno di un nuovo percorso. Ha fatto passi avanti da allora, gestendo la propria famiglia e il suo lavoro, fronteggiando come tutti gli ostacoli della pandemia. Negli ultimi scatti mostra come stia attenta al cibo e di certo la sua linea e soprattutto la salute ne risentono positivamente. Ad aprile scorso ha però ammesso di star lottando contro la depressione. Al suo fianco ha la sua famiglia, come spiega, e il loro amore la sta aiutando.