Vite al Limite Samantha Mason oggi come è diventata da non credere FOTO

- Advertisement -

Da Vite al limite a Tiktok, com’è cambiata la vita di Samantha Mason? Eccola oggi e scopriamo tutto il suo lungo percorso.

Una storia che ha coinvolto migliaia di spettatori negli Stati Uniti e in altre parti d’Italia. In tantissimi hanno fatto il tifo per Samantha Mason. Com’è oggi? Cos’è successo a telecamere spente?

Samantha Mason com’è oggi

Samantha Mason è una delle partecipanti più note del programma Vite al limite. Si è sottoposta ai trattamenti del dottor Nowzaradan, soprannominato Dr. Now. All’inizio delle riprese pesava 362 kg. Nella sua bio di TikTok leggiamo che questo non è stato neanche il suo record negativo. C’è stato un tempo in cui aveva raggiunto i 430 kg. La rivoluzione è avvenuta nel corso del 2020. A ottobre di quell’anno ha infatti dichiarato d’aver perso ben 320 kg in appena cinque mesi.

Un trionfo non dovuto alla dieta. Questa ha di certo la sua rilevanza ma tutto è cambiato grazie a un’operazione. Ha poi svelato d’essere entrata in riabilitazione, così da non ricadere nelle vecchie abitudini.



È oggi ben nota su TikTok, dove ha spiegato come la sua esperienza a Vite al limite sia stata in realtà un ostacolo, non un aiuto. Ha criticato aspramente lo show, che dice avere come intento quello di sfruttare l’immagine delle persone gravemente in sovrappeso, delle quali in tanti tra gli spettatori ridono. Ha inoltre accusato i suoi creatori di maltrattamenti, sostenendo d’essere stata ridicolizzata a livello nazionale. Ha anche fatto a pezzi il concetto di reality. Le sue conversazioni con il dottor Now sarebbero state frutto di un copione. Nel suo video sfogo vi è in sottofondo F**k You d Lily Allen. Più esplicito di così.