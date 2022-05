- Advertisement -

Ripercorriamo la storia a Uomini e Donne di Beatrice Valli e Marco Fantini: com’erano al tempo della partecipazione al programma.

Hanno coronato la loro storia d’amore Beatrice Valli e Marco Fantini con il matrimonio nella splendida location di Capri. Un amore che è iniziato dagli studi di Mediaset, dal salotto di Maria De Filippi. Marco e Beatrice hanno partecipato a Uomini e Donne nel 2014. Lì i due si sono conosciuti e hanno iniziato a costruire il loro percorso di vita, uscendo insieme dal dating show e andando avanti nel loro rapporto, fino all’arrivo dei figli e del matrimonio. Vediamo dunque com’erano Valli e Fantini al tempo di Uomini e Donne nel 2014 e ripercorriamo il loro percorso nel dating show.

Beatrice Valli e Marco Fantini a Uomini e Donne com’erano

Beatrice Valli è entrata a Uomini e Donne nella stagione 2013-2014 in veste di corteggiatrice all’appuntamento al buio e Marco Fantini era uno dei due tronisti, accanto a Luca Viganó. Prima di entrare nel programma, Marco aveva intrapreso l’attività da modello e ovviamente la partecipazione a Uomini e Donne gli ha dato enorme visibilità. Fantini era entrato nel programma prima come corteggiatore di Anna Munafò, che ha però poi scelto Emanuele Trimarchi, provocando una brutta ferita alla non scelta che viene così confermato a Uomini e Donne come tronista e qui conosce proprio Beatrice, con cui scoppia immediatamente il feeling.

Marco nota la sua futura scelta dopo qualche puntata e oltre per la bellezza dell’influencer inizia a conoscerla perché sono di origine di due paesi vicini della Lombardia. Il percorso di Beatrice Valli e Marco Fantini inizia con un’esterna semplice e indimenticabile: una colazione in hotel dove si sorridono e tornano a casa visibilmente emozionati. Seguono due esterne cult della futura coppia che si sposa a Capri: la magia dei colori e il primo bacio a casa di lei. Prima della scelta di Marco ci vorrà però del tempo per due ostacoli: la corteggiatrice Noemi Cecacci e l’altro tronista Luca Viganó che porta Beatrice in esterna cercando di portarla dalla sua parte.

L’amore vince su gelosie e incomprensioni e va in onda la scelta di Marco Fantini il 30 maggio 2014: è Beatrice Valli che dice si. I due escono insieme da Uomini e Donne e dopo una crisi passeggera nel 2016 non si lasciano più. Nel 2017 arriva la loro prima figlia, Bianca, mentre nel maggio 2020 arriva anche la seconda, Azzurra. Ora Marco e Beatrice sono pronti a unire per sempre le loro vite col matrimonio, una cerimonia che sarebbe dovuta tenersi nel 2020, ma i due hanno dovuto rinviarla a causa della pandemia. Con due anni di ritardo, Valli e Fantini riescono finalmente a sposarsi con una cerimonia nella splendida location di Capri, dove gli influencer hanno coronato il loro amore.