Beatrice Valli perché ex fidanzato Nicolas Bovi non c’era al matrimonio

Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini è stato celebrato oggi a Capri con un ricevimento a Villa Lysis: presente anche Elettra Lamborghini ma non l’ex fidanzato di lei Nicolas Bovi

Al matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini tra gli invitati ci sono davvero tanti vip. Le sorelle dell’ex corteggiatrice e colleghe influencer Eleonora Valli e Ludovica Valli non potevano mancare. Tra i volti noti Aurora Ramazzotti, Sara Daniele, Alena Seredova, Alessandro Nasi e Elettra Lamborghini che hanno postato delle stories Instagram mostrando la loro preparazione con make-up e acconciatura e poi hanno condiviso video del ricevimento.

Non è mancato però chi sui social si è chiesto perché tra un post Instagram e un altro non compaia mai l’ex fidanzato di Beatrice Valli e padre di suo figlio Alessandro. Perché Nicolas Bovi non era al matrimonio? Non sono note le reali motivazioni che hanno portato l’ex fidanzato di Beatrice Valli a non essere presente all’evento in cui è stato grande protagonista anche il piccolo Alessandro che ha portato anche lui per mano la madre all’altare. L’ex fidanzato di Beatrice Valli ha pubblicato una storia Instagram dove cenava con un amico al Full Moon Cervia, distante chilometri e chilometri da Villa Lysis a Capri, location del matrimonio della madre di suo figlio.

Probabilmente non c’è nessun retroscena clamoroso dietro la scelta di Nicolas Bovi di essere assente al matrimonio di Beatrice Valli ma solo una forma di rispetto per suo marito Marco Fantini. C’è anche un dettaglio social che confermerebbe, una foto di pochi giorni fa del ragazzo con suo figlio a cui la Valli ha messo un like. Nicolas Bovi è un calciatore e ex tentatore della settima edizione di Temptation Island, classe 1993 è di origini emiliane.