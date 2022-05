Si accettano miracoli dove si trova Rocca di Sotto nella realtà

- Advertisement -

In Si accettano miracoli Alessandro Siani viene spedito a Rocca di Sotto, dove la sua vita cambia. Ma dove si trova questo paesino?

Il film di Alessandro Siani, Si accettano miracoli, è stato davvero girato a Rocca di Sotto? Esiste realmente questo paesino? Se esiste, si trova di fatto in Campania? Ecco tutto quello che vorreste sapere sulla commedia dell’attore e regista napoletano.

Dove si trova Rocca di Sotto

Se si fa una ricerca relativa a Rocca di Sotto, si scopre come nessun risultato sia vagamente anche solo simile a quanto mostrato in Si accettano miracoli. Il nome non corrisponde a nulla in Campania e infatti le location del film sono altre, come abbiamo spiegato in un articolo apposito. Se proprio vogliamo trovare un Rocca di Sotto in Italia, ecco il Camping Rocca di Sotto a Pescara, precisamente a Roccafinadamo. Dovrete purtroppo accontentarvi di questo.

Esiste invece, sorprendentemente, il comune di Serravalle di Chienti, che si trova nella Rocca di Sopra, nota anche come Fior di Spina. Un luogo splendido, distante dagli scenari campani di Si accettano miracoli, a 954 metri sul livello del mare. Come suo solito, Alessandro Siani ha girato la commedia con Fabio De Luigi in Campania. Si è mosso nello specifico tra gli scenari interni di Sant’Agata de’ Goti e quelli marittimi della Costiera Amalfitana. Un paesino è nello specifico assoluto protagonista. Si tratta di Scala, che è appunto uno dei comuni amalfitani. La maggior parte dei luoghi da sogno mostrati appartengono proprio a quest’area della Campania, tra le più apprezzate d’Italia e d’Europa.