Ana De Armas chi è l’attrice del biopic su Marilyn Monroe vietato ai minori

Scopriamo chi è Ana de Armas, l’attrice protagonista del biopic di Netflix su Marilyn Monroe, che è stato vietato ai minori.

Sta facendo molto parlare di sé Blonde, il biopic di Netflix su Marilyn Monroe, destinato a dominare la scena in questa seconda parte di 2022. Il film vede come protagonista la bellissima Ana de Armas, che abbiamo visto di recente su Prime Video in Acque profonde e che rivedremo presto su Netflix a luglio in The Grey Man. Tanta l’attesa per Blonde, che girato nel 2019 vedrà la luce solo nel 2022, ma è pronto a essere un ciclone, a partire dalla sua valutazione di vietato ai minori di 17 anni che sicuramente ha fatto molto scalpore. Presto vedremo dunque il discusso biopic su Marilyn Monroe con Ana de Armas: scopriamo chi è l’attrice.

Chi è Ana de Armas

Nata a L’Avana, Cuba, il 30 aprile 1988, Ana de Armas è un’attrice e modella con passaporto spagnolo. Crescendo a Cuba ha avuto poche opportunità per conoscere la cultura popolare fuori dal suo paese natale, quindi non si può dire che sia cresciuta con un largo accesso al cinema di Hollywood, ma ha sviluppato comunque una grande passione per il grande schermo, guardando i film dal televisore dei vicini. Così ha coltivato il sogno di fare l’attrice e ha cominciato a studiare, riuscendo a trasferirsi in Spagna a 18 anni, dove la sua carriera da attrice ha potuto finalmente avere inizio.

Ana de Armas ha mosso i primi passi quindi nel cinema spagnolo, ottenendo una certa notorietà col film Una rosa de Francia e soprattutto con la serie televisiva El Internado. Ottenuto il successo in Spagna, Ana ha deciso di lasciare Madrid, sentendosi soffocata da un ambiente limitato, e ha così tentato la fortuna a Hollywood. L’esordio nel cinema americano arriva nel 2015, con la partecipazione a Knock Knock di Eli Roth, e da lì è arrivato progressivamente il successo, con la partecipazione a film come Blade Runner 2049 e No Time to Die.

Ana de Armas prossimi film

Il 2022 è un grande anno per Ana de Armas, protagonista insieme a Ben Affleck di Acque profonde e pronta anche a dominare la scena su Netflix con The Gray Man e Blonde. Vedremo The Gray Man su Netflix a partire dal 22 luglio. Insieme all’attrice cubana ci saranno Ryan Gosling e Chris Evans, per un action movie che promette scintille. Il film può contare su una regia d’eccezione, quella dei Fratelli Russo, i grandi artefici dei due capitoli fondamentali dell’MCU: Avngers Infinity War ed Endgame.

Infine, vedremo Ana de Armas anche in Ballerina, lo spinoff dei film di John Wick con Keanu Reeves, le cui riprese inizieranno la prossima estate. Una grande investitura per l’attrice cubana, pronta a diventare definitivamente uno dei grandi volti di Hollywood.