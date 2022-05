Beatrice e Marco Fantini dopo il matrimonio l’evento esclusivo: location

- Advertisement -

Beatrice Valli e Marco Fantini dopo il matrimonio hanno continuato a festeggiare. I dettagli del brunch esclusivo

Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini è arrivato dopo 8 anni d’amore. Celebrato a Capri il 29 maggio 2022, nello stesso giorno della scelta a Uomini e Donne nel lontano 2014, fa già tendenza. In doppio abito da sposa firmato Atelier Eme la Valli era raggiante accanto a suo marito elegante e raffinato in tight. Il giorno dopo il ricevimento nuziale a Villa Lysis gli sposi influencer non sono partiti per il viaggio di nozze.



I Vallini hanno scelto di continuare i festeggiamenti con un pranzo blindatissimo con pochi invitati. La location del brunch post matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini è sempre Villa Lysis a Marina Piccola, specializza in luxury wedding. Vista mare sui faraglioni di Capri, gli ex Uomini e Donne con i loro parenti tra cui Ludovica e Eleonora Valli, influencer e sorelle della sposa, hanno vissuto un evento in pieno stile caprese dal menù all’intrattenimento musicale. Al brunch tra i piatti tipici dell’isola i celebri ravioli e i frittini partenopei.

Villa Lysis è una struttura privata gestita dalla società di affitti brevi Elite Villas, fondata da Giada Filippetti Della Rocca e Luca De Tommasis, che opera a Capri ed in Costiera Amalfitana proponendo immobili di lusso per soggiorni brevi.