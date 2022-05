Independence Day quanti film sono della saga trama completa

- Advertisement -

Independence Day: scopriamo quanti sono i film che compongono l’intera saga e la trama dei diversi capitoli.

Uscito nell’ormai lontano 1996, Independence Day è un film di fantascienza girato da Roland Emmerich ed ha raccolto un successo incredibile. Il film s’infila nel filone di pellicole incentrate sull’invasione aliena, un sottogenere che ha avuto particolare fortuna specialmente tra gli anni ’80 e ’90, complici i progressi nella corsa allo spazio e le conseguenti ansie che ne derivavano. In questo contesto dunque Independence Day ha costituito un grandissimo successo, contribuendo a fissare i canoni del genere e affermandosi come un piccolo cult. Tanto è stato positivo il riscontro sul film che per anni si è parlato di un sequel, arrivato però solamente parecchi anni dopo il primo film. Nel 2016 quindi, a vent’anni di distanza dal primo capitolo, è arrivato anche Independence Day – Rigenerazione: scopriamo dunque la trama di entrambi i film.

Independence Day: la trama del primo capitolo della saga

A poco giorni dal famoso Giorno dell’Indipendenza, una delle più importanti festività della tradizione americana, il cielo di Washington viene oscurato da una gigantesca astronave che crea scompiglio in tutti gli Stati Uniti. L’opinione pubblica si divide tra chi considera quei visitatori degli invasori e chi vuole accoglierli pacificamente, ma presto viene captato un segnale che annuncia un’imminente aggressione alla Terra.

La trama del film si basa tutta su tre giorni, dal 2 al 4 luglio, con gli alieni che a partire dal secondo giorni iniziano il loro attacco, cancellando completamente città come Washington e Los Angeles, dopo la caduta però gli umani tentano di rialzarsi e il 4 luglio va in scena la lotta per la libertà dell’umanità. Independence Day può contare su un cast stellare, che vede la presenza di Will Smith e Jeff Goldblum

Independence Day – Rigenerazione: la trama del secondo capitolo della saga

Come detto, dopo tanti anni di voci e indiscrezioni Independence Day ha avuto finalmente un sequel. Anche il film è ambientato venti anni dopo i fatti del primo capitolo e ritroviamo Jeff Goldblum, affiancato però da Liam Hemsworth e non da Will Smith. La vicenda narrata è sostanzialmente basata sui fatti del primo film, con gli alieni che tornano alla carica con armi e tecniche migliorate, trovando però anche un’umanità che, reduce da quella battaglia di venti anni prima, si è dotata di sistemi di difesa all’avanguardia.

Insomma, va di nuovo in scena il combattimento tra alieni e uomini, con armi migliorate e con un livello di distruzione ancora più elevato. L’umanità si trova a doversi difendere ancora una volta dall’invasione aliena, con l’obiettivo di replicare la vittoria di venti anni prima.