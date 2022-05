Maurizio De Giovanni tutti i libri e ordine di lettura

- Advertisement -

Andiamo a scoprire nel dettaglio la produzione dello scrittore Maurizio De Giovanni: quali sono i suoi libri e come leggerli.

Maurizio De Giovanni è sicuramente uno degli scrittori più amati e prolifici del panorama editoriale italiano e sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di lunedì 30 maggio di Oggi è un altro giorno. I suoi libri sono diventati dei veri e propri bestseller, dando spunto anche alla realizzazione di serie tv molto amate. Andiamo dunque a scoprire quali sono e cosa leggere della sua produzione molto vasta.

Maurizio De Giovanni: i suoi libri

Maurizio De Giovanni ha all’attivo un numero sconsiderato di libri, che possiamo dividere in diversi filoni, riconoscibili per l’argomento trattato o il protagonista. Una buona parte della sua produzione riguarda il Commissario Ricciardi, su cui De Giovanni ha scritto ben tredici romanzi e quattro racconti. L’ultimo romanzo del Commissario Ricciardi e Il pianto dell’alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi, edito per Einaudi nel 2019.

La saga del Commissario Ricciardi ha avuto inizio nel 2006 e i romanzi hanno anche dato spunto a una trasposizione televisiva, come accaduto per un’altra amatissima saga dello scrittore, quella de I Bastardi di Pizzofalcone. Il primo romanzo è uscito nel 2012 ed è seguito da ben 12 libri: l’ultimo è Angeli per i Bastardi di Pizzofalcone, uscito nel 2021. La serie è amatissima e i fan attendono con ansia il prossimo libro dei Bastardi di Pizzofalcone, in uscita probabilmente nel 2023, ma non c’è ancora alcuna notizia ufficiale.

A queste due grandi saghe se ne uniscono altre, come quella di Mina Settembre, che ha dato origine all’omonima serie tv, poi la saga di Sara e La serie sportiva, con una serie di libri incentrata sul calcio. Infine, Maurizio De Giovanni ha pubblicato altri libri sconnessi da saghe, opere singole, che hanno raggiunto un numero superiore a 20. In tal senso, l’ultimo libro di Maurizio De Giovanni è L’equazione del cuore, uscito per Mondadori a inizio anno.

Per leggere dunque i libri di Maurizio De Giovanni si può optare per una delle saghe realizzate dallo scrittore oppure, se si cerca qualcosa di meno impegnativo almeno a livello di tempo, dai romanzi singoli, su tutti sicuramente l’ultimo uscito L’equazione del cuore.