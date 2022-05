Vite al limite Chrystal Rollins oggi com’è diventata FOTO

- Advertisement -

Com’è oggi Chrystal Rollins? Com’è cambiata l’ex protagonista di Vite al limite? Ecco le sue foto più recenti.

Chrystal Rollins oggi: com’è cambiata

Sono tante le storie incredibile di Vite al limite. Nel corso delle stagioni il pubblico si è affezionato a numerosi protagonisti in lotta per perdere peso. Tra questi c’è Chrystal Rollins che, a soli 39 anni, pesava 212 kg. Una storia complessa, la sua, che spiega come sia arrivata a raggiungere un tale livello di obesità.

Ha spiegato d’aver avuto problemi col peso fin da bambina. A soli 12 anni pesava già 90 kg e nel giro di pochi anni ha raggiunto quota 191 kg. Sua madre aveva dei turni di lavoro molto pesanti, il che la costringeva a restare gran parte della giornata fuori casa. Al ritorno, poi, si dedicava al pasto con la sua piccola, trascorrendo ore con lei a tavola. Era l’unico momento di condivisione e si è trasformato in un incubo per Chrystal. Il suo peso ha iniziato ad aumentare e col tempo la situazione è soltanto peggiorata. Al primo appuntamento con il dottor Now pesata 271 kg e il medico le ha dato come incarico la perdita di 27 kg in 2 mesi.

Il dramma non riguarda solo la tavola, purtroppo. La sua vita è stata molto dura. Ha infatti subito molestie da parte del suo patrigno e vissuto alcune relazioni amorose tossiche. Ogni frustrazione e profondo dolore veniva sfogato nel cibo, divenuta unica fonte di piacere. Il suo percorso a Vite al limite è stato molto positivo e ha perso molti kg in appena 8 mesi. Le cure del dottor Now hanno funzionato. Pare però lei debba attendere ancora per l’intervento di chirurgia bariatrica a causa delle condizioni dei suoi polmoni. Nelle sue ultime foto sui social, però, è apparsa senza il supporto dell’ossigeno, il che dovrebbe portare all’atteso intervento in poco tempo. In seguito al programma pare aver continuato a rispettare la dieta, dando una svolta alla sua vita. Sulla sua pagina Facebook ha inoltre condiviso un importante aggiornamento. Il 23 maggio si è sposata con il suo fidanzato, Mark Thompson.