Giustizia per tutti anticipazioni ultima puntata: torna Beatrice?

La terza e ultima puntata di Giustizia per tutti va in onda martedì 31 maggio. Ecco le anticipazioni del finale di stagione della fiction con Raoul Bova.

Tutto pronto per il gran finale dell’apprezzata fiction Mediaset che vede nuovamente recitare insieme Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, splendida coppia nella vita reale. Appuntamento fissato per le 21.20 su Canale 5 ed ecco le anticipazioni.

Giustizia per tutti anticipazioni ultima puntata

Cambio di programma già annunciato da un po’. Il terzo episodio non va in onda di mercoledì, come nelle scorse settimane, bensì di martedì. Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata di Giustizia per tutti, che vedrà Roberto Beltrami scoprire finalmente la verità sulla scomparsa della moglie Beatrice. Il protagonista deve però fare i conti anche con un nuovo caso, quello di Fabio, che deve difendersi dall’accusa d’essere l’assassino della sua ex fidanzata. Riuscire a identificare il vero responsabile sarà però tutt’altro che facile. L’accusato è un professore universitario e la vittima è una sua studentessa.

Questa vicenda ha colpito particolarmente Victoria, di cui Fabio è stato professore. Il rapporto con la donna e Beltrami si fa sempre più intenso e pare raggiungerà una svolta. Al tempo stesso, però, non trascura mai sua figlia Giulia, con la quale tenta costantemente di ricostruire un rapporto. E Beatrice? Le indagini vanno avanti e di colpo ecco la svolta. Daniela risulta fondamentale per giungere alla verità. Qualcuno intanto continua a pedinare Roberto, così da impedirgli di svelare un segreto che potrebbe spedire in prigione persone molto importanti e insospettabili. È tempo di scoprire tutta la verità che aleggia intorno alla scomparsa di Beatrice.