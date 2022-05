Sei sorelle anticipazioni 30 maggio 3 giugno

- Advertisement -

Scopriamo tutto quanto sulle anticipazioni sulle prossime puntate di Sei sorelle, fino a venerdì 3 giugno.

Arriva una nuova soap opera su Rai 1: a partire da lunedì 30 maggio il palinsesto giornaliero dell’emittente statale si arricchisce di una nuova serie proveniente dalla Spagna. Dal lunedì al venerdì, alle ore 15:55, andrà in onda Sei sorelle, soap spagnola incentrata sulla vita di sei donne nella Madrid di inizio 1900. Da lunedì 30 maggio a venerdì 2 giugno vanno in onda le prime cinque puntate della serie: scopriamo cosa succederà.

Sei sorelle: le anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno

Pronti dunque i primi cinque appuntamenti con Sei sorelle, per cui sono già disponibili le trame. Nel primo episodio, in onda lunedì 30 maggio, conosceremo le sorelle Silva in un giorno speciale: quello del patrimonio di Blanca col rampollo della famiglia Loygorri. Tuttavia, questo giorno speciale è destinato a essere rovinato da un evento terribile, che cambierà per sempre le vite delle sorelle Silva

Nella seconda puntata di martedì 31 maggio le sorelle si trovano a dover gestire la loro nuova situazione, lottando per mantenere il loro status in una società maschilista e in cui le donne godono di pochissimi diritti, e dovranno prendere una decisione difficile riguardo l’azienda tessile di famiglia.

Mercoledì 1 giugno faremo la conoscenza di Salvador Montaner in maniera più approfondita. Il giovane intravisto alla festa di matrimonio di Blanca diventa nuovo direttore della Tessuti Silva, ma le sei sorelle di trovano a dover gestire gli effetti delle loro bugie.

La vita delle sorelle si complica giovedì 2 giugno, quando inizia a farsi strada Don Ricardo, che trama per rovinare la vita delle sue nipoti, che intanto devono gestire il difficile clima in fabbrica.

Ultimo appuntamento settimanale venerdì 3 giugno, in cui le sorelle, per fare fronte alla difficile situazione economica della fabbrica, devono reinventarsi con nuovi lavori, affrontando di nuovo tutte le difficoltà derivanti dal contesto che le circonda.