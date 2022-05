- Advertisement -

Vicini da incubo è un thriller americano del 2022 che mostra il lato oscuro dei quartieri residenziali USA. Le cose non sono mai come sembrano.

Vicini da incubo è un film thriller drama diretto da Linden Ashby, che molti conoscono per Teen Wolf. La pellicola è nota con diversi titoli, da Crazy Neighborhood Moms a Nightmare Neighborhood Moms. Ecco tutto quello che sappiamo.

Vicini da incubo trama e cast

La protagonista è Charlotte, madre divorziata che si trasferisce in una nuova zona insieme alla figlia Jordan. Tutto sembra andare per il meglio. Le due incontrano subito una vicina molto gentile, Bonnie, ma ben presto le cose cambiano radicalmente. Parlando con altre persone, madre e figlia scoprono il recente omicidio di Kira, una delle residenti del quartiere. Questo spinge Jordan a dare vita a una sorveglianza di quartiere, iniziano a insospettirsi nel constatare le attività sospette di Bonnie. Quest’ultima indossa una maschera ed è tutt’altro che dolce. Madre e figlia dovranno fare molta attenzione.

Un vero e proprio incubo. La donna è un’assassina e una totale maniaca del controllo. Tutto deve andare secondo i suoi piani e soprattutto lei è l’unica a poter vincere in ogni ambito. Manomette la casa di Charlotte, impedendole di portare a termine un evento lavorativo per riuscire a vincere un contest locale. La sfida va avanti e Bonnie è pronta a tutto ma alla fine perde e questo pone madre e figlia in grave pericolo.

Guardando al cast, il villain di Vicini da incubo è Bonnie, interpretata da Gina Giacinto-Simms. Al suo fianco c’è April Hale nei panni di Charlotte, mentre sua figlia Jordan ha il volto di Summer Madison. Christian è la chiave di volta del film, visto che conosce il segreto di Bonnie. A interpretarlo è Johnathan Gorman. A completare il cast sono Coley Campany (Angela), Sarah Jirgal (Sabrina), Brey Noelle (Kira) e Paul Van Scott (Peter).