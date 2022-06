- Advertisement -

Stai con me oggi? è una commedia del 2021 diretta e interpretata dal celebre Billy Crystal. Risate e sentimenti si mescolano perfettamente.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Stai con me oggi? Una dramedy da non perdere con al centro Billy Crystal, che ne è regista, produttore e sceneggiatore. Un lavoro personale che è da scoprire nell’ampio catalogo streaming.

Stai con me oggi? trama e cast

Charlie Burnz, interpretato da Billy Crystal, è un veterano scrittore di commedie. Un giorno è in cammino per andare a lavoro e continua e rammentarsi le indicazioni da seguire per la strada giusta. La sua memoria non è più quella di un tempo, tutt’altro. Il tempo passa e inizia a sentirne il peso. Giunto allo studio, si ritrova a un pranzo con una giovane donna che ha vinto questa chance a un’asta. Il suo nome è Emma Payge, interpretata da Tiffany Haddish. Charlie si aspetta una fan ma la realtà è differente. Scopre che lui è l’idolo del suo ex fidanzato, ormai nel dimenticatoio perché è un traditore. È stato lui a vincere l’asta eppure ecco lei dinanzi a lui. Rubare questo pranzo è la sua vendetta.

La situazione è divertente per lui, che ha un po’ l’impressione d’essere finito in una delle sue sceneggiature. Di colpo la situazione viene stravolta da un malore della giovane, che è una aspirante cantante. Mangia dei frutti di mare e ha una reazione allergica. Charlie la accompagna in ospedale, dove lei spiega come lui sia suo padre adottivo. Una situazione folle, che spinge lo sceneggiatore a occuparsi del conto ospedaliero. In seguito dovrà anche iniettare del medicinale nel sedere della ragazza. Una giornata fuori dal comune, che crede porrà fine al suo strambo rapporto con Emma.

La loro storia è però soltanto agli inizi. L’uomo scopre d’essere nella prima fase della demenza e la situazione non farà che peggiorare. In questo incubo a occhi aperti ritrova Emma, che lo attende per ripagarlo del conto ospedaliero pagato e poi perché ha iniziato ad apprezzarlo particolarmente. Si forma così un’amicizia improbabile, che getta al vento il divario generazionale e ridefinisce il concetto di affetto e fiducia.

Si aggiungono al cast Penn Badgley (Rex), Louisa Krause (Carrie), Andrew Durand (Darrell), Laura Benanti (Francine), Sharon Stone (Iris) e Audrey Hsieh (Lindsay Burnz), tra gli altri.