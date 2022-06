- Advertisement -

The Last Shift è una commedia del 2020 presentata al Sundance Film Festival. Una vera e propria chicca con Richard Jenkins.

Se cercate una commedia che sappia colpire anche al cuore con un tocco di drama, The Last Shift è quello che fa per voi. Ecco tutto quello che dovreste sapere su questa dramedy del 2020 presentata al Sundance Festival.

The Last Shift trama e cast

The Last Shift è la storia di due uomini. Le loro età sono diverse e le esperienze di vita ancor di più. Pare davvero che l’unica cosa che i due abbiano in comune sia la città nella quale vivono. I loro nomi sono Stanley e Jevon. Il primo è interpretato da Richard Jenkins, mentre il secondo è Shane Pul McGhie.

Stanley è molto più grande del ragazzo col quale condivide il ruolo di co-protagonista. Lavora da circa 30 anni nel fast food Oscar’s Chicken and Fish. È sul punto di dire addio a questo lavoro, che lo ha sfamato ma di certo non arricchito, e di sicuro ha avuto un enorme impatto sulla sua salute e il suo umore.

È pronta a lasciarsi tutto alle spalle dopo una serie infinita di turni notturni. È giunto il suo ultimo weekend lavorativo ma le cose prendono una piega del tutto inaspettata. Gli viene infatti chiesto di formare il suo sostituto. Il suo nome è Jevon, è giovanissimo ed è soprattutto uno scrittore brillante.

I suoi testi sono politicamente scomodi e lo hanno messo nei guai. È stato dunque costretto a ripiegare su questo lavoro, così da sbarcare il lunario. Vorrebbe però fare di tutto tranne che cucinare hamburger. Il suo atteggiamento non potrebbe essere più negativo. I due devono però collaborare e, col passare delle ore, iniziano a confrontarsi sulle rispettive vite. Stanley non ha mai concluso gli studi, così da poter iniziare a lavorare. Ha visto i suoi anni migliori passargli dinanzi agli occhi rapidamente. Ora può soltanto insegnare le tecniche della professione. Jevon, che gestisce la rubrica di un giornale, crede che gli impiegati del fast food siano sfruttati. Tra una frittura e una piastra cocente, i due troveranno un punto in comune: la solidarietà dell’uno verso l’altro.

Ad arricchire il cast vi sono Don, che ha il volto di Ed O’Neill, celebre per il suo ruolo in Modern Family, Da’Vine Joy Randolph, che interpreta Chaz e Birgundi Baker che è Sidney.