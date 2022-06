Uomini e donne Lilli sul trono? Parla lei e non lascia dubbi

- Advertisement -

Uomini e Donne: reduce dalla delusione del trono di Luca Salatino, s’inizia a parlare di un possibile trono per Lilli. Scopriamo cosa ha detto lei a riguardo.

È stata fino all’ultimo in ballo per uscire da Uomini e Donne con Luca Salatino, e invece alla fine per Lilli Pugliese è arrivata la delusione, col tronista che ha scelto Soraia alla fine del suo percorso. Lilli ha comunque lasciato il segno del programma, è stata molto apprezzata e in molti hanno espresso il desiderio di rivederla sul trono. A tal proposito è intervenuta la ragazza, che a MondoTV24 ha parlato del suo futuro: scopriamo cosa ha detto.

Uomini e Donne: l’intervista di Lilli

Il desiderio di vedere Lilli sul trono è abbastanza diffuso tra i fan del programma, ma la ragazza è stata chiara nell’intervista, ammettendo di non credere che le verrà mai proposto il trono. Secondo Lilli, lei non possiede le caratteristiche per fare la tronista, è una ragazza che parla poco e non ha l’attitudine per stare sul trono. Insomma, secondo le ci sono poche possibilità, ma al contempo Lilli ha ammesso che, se ci fosse l’occasione e si fosse già ripresa da questa botta che ha vissuto con Luca, accetterebbe volentieri il trono.

Lilli ha ammesso di voler trovare l’amore vero, di voler costruire una famiglia e avere dei figli. Il trono di Uomini e Donne sarebbe sicuramente una grande occasione per portare a segno quest’obiettivo, per provare a costruirsi il futuro che immagina e che desidera di ottenere. Insomma, Lilli non esclude l’eventualità di salire sul trono, ma al momento lo scenario sembra difficile da immaginare. Vedremo se dunque in futuro potremo rivedere Lilli nello show di Maria De Filippi o se il desiderio dei fan di rivedere la donna rimarrà inespresso. Nel frattempo, l’augurio è che Lilli possa riprendersi presto dalla fine della sua esperienza con Luca Salatino.