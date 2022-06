Bang Bang Baby come finisce la serie Prime Video

- Advertisement -

Il 31 maggio sono uscite le ultime cinque puntate di Bang Bang Baby. Ecco come finisce l’apprezzata serie Prime Video.

Cos’è accaduto ad Alice? Come finisce Bang Bang Baby? La seconda parte della serie Prime Video è uscita in streaming il 31 maggio, ed ecco come questa assurda vicenda, tratta da una storia vera, si conclude.

Bang Bang Baby come finisce ultima puntata

Santo è riuscito a fuggire da Nereo. Il tutto grazie ancora una volta all’aiuto indispensabile di sua figlia Alice. La ragazza fugge in Calabria col padre, ma si rende ben presto conto d’aver sbagliato a fidarsi di un membro della sua famiglia. Ora ha due chance: protezione testimoni o il carcere.

C’è però una terza strada da seguire e la protagonista sceglie proprio quella. Ci si ricollega a delle immagini delle prime puntate, con lei che giura fedeltà alla Santissima Società. Armata di pistola, spara tre colpi contro suo padre. Fredda e spietata.

Sua madre viene avvisata di quanto accaduto via telefono. Alice si ritrova intanto al tavolo con l’ispettrice Ferrario, che si ritrova però a che fare con un’altra versione dei fatti. Dopo aver ucciso Santo, Alice è scappata via e al suo posto sono giunti dei criminali dal volto coperto. Sono stati loro a uccidere suo padre secondo le autorità. La donna la rassicura. Se non avessero litigato, sarebbe finita proprio come lui. Alla fine però, quando la giovane va via, la poliziotta chiede al collega di tenerla d’occhio: “Si tratta pur sempre di una Barone”.

Negli ultimi istanti vediamo Alice in auto con sua madre. È sorridente e immagine una vita come un cartone animato. Sarebbe una figata, dice, intanto l’auto che trasportava il corpo di suo padre si ferma di colpo, in mezzo al nulla. Santo è ancora vivo e la sparatoria non era altro che una messinscena per le telecamere.