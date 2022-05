Bang Bang Baby colonna sonora: la playlist ufficiale della serie

- Advertisement -

Bang Bang Baby seconda parte è in streaming dal 19 maggio su Prime Video. Scopriamo la colonna sonora della serie TV.

La colonna sonora di Bang Bang Baby è molto ricca. La serie Prime Video è la prima italiana prodotta da Amazon, tratta da una storia vera. Un viaggio incredibile diviso in due parti. Gli ultimi 5 episodi sono in streaming dal 19 maggio.

Bang Bang Baby colonna sonora

Il 28 aprile è giunta su Prime Video la prima parte di Bang Bang Baby. Gli ultimi cinque episodi sono in streaming dal 19 maggio sulla piattaforma Amazon. La serie TV è ispirata alla storia vera di Marisa Merico, la principessa di ‘ndrangheta, figlia del boss Emilio di Giovine. La trama si svolge nella Milano degli anni ’80 e la colonna sonora è composta unicamente da canzoni uscite entro il 1986. Un salto nel passato. Un viaggio musicale davvero gustoso, un po’ come accaduto al cinema con Guardiani della Galassia di James Gunn, la cui sountrack è tra le più ascoltate su Spotify.

Di seguito scopriamo tutte le canzoni della playlist ufficiale di Bang Bang Baby:

Echo and the Bunnymen – The Killing Moon

Talign Heads – Road to Nowhere

Nada – Ma che freddo fa

Loredana Bertè – Folle città

Yello – Desire

Wham! – Wake me up before you go-go

Bronski Beat – Screaming

Wham! – Club Tropicana

George Michael – Careless Whisper

Cameo – Word Up

Ivan Graziani – Monna Lisa

Gary Low – La Colegiala

Al Bano e Romina Power – Felicità

Falco – Der Kommissar

Blondie – Heart of glass

Doantella Rettore – Karakiri

Ornella Vanoni – Senza di te

Talk Tal – It’s my life

Lu Colombo – Maracaibo

Gruppo italiano – Tropicana