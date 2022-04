Bang Bang Baby è la prima fiction italiana di Amazon Prime Video. Una serie TV ispirata a uan storia vera. Scopriamo quale.

Bang Bang Baby racconta l’assurda storia di Alice, adolescente che negli anni ’80 si ritrova a fare un inaspettato salto nel mondo della criminalità. La violenza prende il posto nella sua quotidianità, così da poter conquistare l’amore di suo padre, provando a difendersi da questa realtà grazie al filtro dei suoi anni. Ciò regala al pubblico un impatto visivo davvero interessante per questo genere di produzioni. Di seguito vi raccontiamo la vera storia di Bang Bang Baby, la cui protagonista è ispirata a una persona reale.

Bang Bang Baby storia vera

Chi è Alice nella realtà? La protagonista di Bang Bang Baby non è del tutto originale. La sua storia è infatti ispirata a quella della principessa della ‘ndrangheta. La serie TV su Prime Video è stata ideata da Andrea Di Stefano, che ha sfruttato come soggetto il romanzo biografico L’intoccabile, di Marisa Merico, nipote della terribile Maria Serraino. Quest’ultima era la matrona della cosca reggina di ‘ndrangheta.

Marisa è nata in Inghilterra da madre inglese. Non ha avuto rapporti diretti con quel mondo. Ha però scoperto le proprie origini durante l’adolescenza. Ha dunque deciso di raggiungere il padre a Milano, trasformandosi in un sicario e corriere della droga per conquistare il suo affetto. La serie TV si prende non poche libertà, ovviamente, ma nella vita reale Marisa Merico è la figlia del boss Emilio Di Giovine. Entrò nell’organizzazione quando era ancora molto giovane, innamorandosi di uno degli uomini della banda del padre. Dopo l’arresto del padre, fu proprio lei a prendere le redini del clan.

Nel 1997 si ritrovò a processo e venne condannata a sei anni di carcere. Dopo poco più di un anno di reclusione, però, si rifugia in Inghilterra, dove resta fino alla scadenza del mandato di arresto. Oggi è laureata in criminologia e insegna ai detenuti in carcere. Condivide la propria esperienza e spiega come vi sia sempre un modo di cambiare la propria vita.

