Bang Bang Baby trama e cast

Bang Bang Baby è una serie TV Amazon Prime Video italiana, in streaming dal 28 aprile. Scopriamo di cosa parla.

Bang Bang Baby è la prima fiction italiana prodotta da Amazon e disponibile in streaming sulla piattaforma Prime Video. Un titolo decisamente interessante, che guarda un po’ al futuro e, al tempo stesso, resta ancora alla tradizione di questo format nostrano. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Bang Bang Baby trama

Siamo in Italia nel 1986 e Alice è un’adolescente molto timida e introversa. Vede alla televisione un mondo che in realtà non conosce. Tutti sembrano felici e sorridenti ma la sua quotidianità è differente, e molto. Vive con Gabriella, sua madre, che fa l’operaia in una città del nord. Dieci anni prima tutto è cambiato per sempre. Il padre che tanto adorava è stato assassinato davanti ai suoi occhi.

Di colpo ecco la svolta. Alice scopre che l’uomo non è realmente morto. Il suo nome è Santo ed è ancora in vita. Lei è decisa a incontrarlo, così da riuscire a riempire quel vuoto che si porta dentro. Vuole tornare a essere felice e sa che lui è la chiave. Seguire questa via, però, risulta complesso e terrificante. Si ritrova ad avere contatti con la famiglia paterna, i Barone, potente clan della malavita organizzata milanese.

Per conquistare l’amore del padre, Alice si imbarcherà in un viaggio all’interno di un universo a lei sconosciuto. Sangue e violenza si mescolano a tradizioni lontane e per lei incomprensibili. A guida tutte le operazioni c’è sua nonna Lina, boss del clan. Per quanto impensabile, la giovane si rende conto d’avere sempre avuto un lato oscuro dormiente dentro di sé. Trova il suo posto nel mondo dove non avrebbe mai pensato possibile. Riesce però in qualche modo a mantenere il distacco da tutto, sfruttando in maniera inconscia il filtro della sua adolescenza, caratterizzato da cartoni animati, videogiochi, telefilm e pubblicità. È però impossibile proseguire senza accettare le conseguenze delle proprie azioni.

Bang Bang Baby cast

Il ruolo della protagonista Alice è interpretato dall’esordiente Arianna Becheroni. I suoi genitori, Gabriella e Santo, hanno rispettivamente il volto di Lucia Mascino e Adriano Giannini. Il boss del clan Barone è sua nonna Lina. Un ruolo per il quale è stata scelta l’attrice Dora Romano. Giorgia Area è invece Assunta Ferraù, nota come Maga Assuntina, che pare in grado di leggere il futuro. Barbara Chichianelli si è calata nei panni dell’ispettrice Ferrario, poliziotta dura e irreprensibile. Silvia Gallerano è invece Barbarella, sexy e letale. Una vera intoccabile. Ad arricchire il cast di Bang Bang Baby vi sono, tra gli altri, anche Antonio Gerardi e Giuseppe De Domenico. Il primo è Nereo Ferraù, un uomo folle e sanguinario. Il secondo è invece Rocco Cosentino, affascinante uomo di fiducia dei Barone, armato spesso solo del suo sorriso da seduttore.

Bang Bang Baby trailer

