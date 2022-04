Bang Bang Baby quante puntate e dove vedere

Bang Bang Baby è una fiction italiana fuori dal comune, differente dal resto del panorama. Una serie da non perdere, che farà di certo parlare e discutere.

Dove vedere Bang Bang Baby? Se volete seguire tutti gli episodi di questa fiction italiana, di seguito vi riportiamo le informazioni di cui avete bisogno. Questa fiction è tratta da una storia vera e non volete davvero perdervela.

Bang Bang Baby quante puntate

Bang Bang Baby è una fiction italiana. Una produzione originale che conta un ricco cast e 10 episodi. Nonostante sia un titolo in streaming, le puntate non saranno tutte disponibili dal primo giorno, ovvero dal 28 aprile 2022. Al mattino della data di lancio si è deciso di rilasciarne ben 5. La metà della serie TV sarà dunque subito disponibile. Per il resto occorrerà invece attendere. La seconda parte sarà infatti proposta il 19 maggio. Poco più di venti giorni d’attesa, dunque, per poi tornare a cimentarsi in una maratona avvincente fino al gran finale.

Bang Bang Baby dove vedere

Chiunque volesse vedere Bang Bang Baby, dovrà accedere al proprio account Amazon. Questa fiction italiana è infatti la prima a essere proposta da Prime Video. Un’idea intrigante, anche se non del tutto originale, considerando come si basi su una storia vera. Ve ne abbiamo già parlato e trovate il link nella parte iniziale di questo articolo. L’app di Amazon Prime Video è disponibile su tutte le piattaforme. A partire dal 28 aprile e poi dal 19 maggio si potranno dunque vedere in streaming la prima e seconda parte su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Bang Bang Baby trailer

