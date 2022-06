Don Matteo 12 stasera in TV: come finisce la prima puntata

- Advertisement -

Don Matteo 12 torna in TV. Dopo la fine della tredicesima stagione, Rai 1 manda in onda le repliche della dodicesima. Ecco cosa accade nel primo episodio.

La prima puntata di Don Matteo 12 si intitola Non avrai altro Dio all’infuori di me. Ecco il riassunto completo dell’episodio in onda stasera, 2 giugno 2022, in prima serata su Rai 1.

Don Matteo 12 riassunto prima puntata

Proseguono i preparativi per il matrimonio del capitano Anna Olivieri e del PM Marco Nardi. Tutto rischia però di andare in fumo a causa di un segreto riguardante proprio la futura sposa. Ha ricevuto un incarico di lavoro presso l’ambasciata di Islamabad. Dece decidere se accettare o meno.

Nardi è deluso da lei perché non si è confidata con lui. I due si allontanano e lui, in un momento di debolezza, va a letto con un’altra donna, la procuratrice capo Santonastasi. Il PM decide di confessare tutto, con l’aiuto del solito goffo Cecchini. Anna riceve questa notizia terribile proprio il giorno dell enozze, in chiesa. Lascia così l’altare e va via. La loro storia è finita.

Un bambino rapito

Mentre questo dramma romantico si consuma, il figlio di un noto chirurgo viene rapito. Il responsabile, Jordi, frequenta la scuola di Sofia, e ha un accordo con Valeria, la madre del bambino, che soffre di cuore. La donna ha fatto tutto ciò perché il padre vuole impiantagli una valvola di sua invenzione. Un’operazione rischiosa alla quale lei è contraria. Ha così corrotto Jordi con la chance di andare a Lodnra in una scuola di ballo. Il suo sogno.

La stessa Valeria viene però trovata in fin div ita e l’indiziato principale è proprio suo marito. A tentare di ucciderla è stato invece Di Fiore, l’assistente di Cortesi, che aveva trovato delle violazioni ni protocolli per la sperimentazione medica. Insieme a Valeria avevano intenzione di fare causa a Cortesi. Se erano in combutta, perché aggredirla? Lui si era tirato indietro all’ultimo, dinanzi alla chance di una promozione.

Nuovo amore per Cecchini

Il maresciallo Cecchini è vedovo da ormai due anni. Il suo cuore torna a battere per una donna. Si è fidanzato da poco con la madre della capitana Anna. Il nome della donna è Elisa. I due però non sanno come dare la notizia a lei e Marco. La situazione si complica non poco quando la Olivieri equivoca, credendo che l’amante della madre sia Ghisoni.

Caccia al tesoro

L’intera Spoleto viene messa in subbuglio da una caccia al tesoro. Tutti sono alla ricerca dei soldi lasciati da un misterioso benefattore. Si tratta di una somma importante, ovvero migliaia di euro racchiusi all’interno di scatole accompagnate da origami. Nella confusione generale qualcuno spara a Don Matteo, che per fortuna resta illeso.

Ilr esponsabile è il documentarista Giulio Manzi, desideroso di vendicarsi di sua madre. La donna è morta perché Don Matteo l’aveva incitata a confessare al marito d’averlo tradito. I Carabinieri sopraggiungono ed evitano che porti a termine l’insano gesto. Il prete è però molto turbato, rimpreverandosi di non aver fatto abbastanza per la donna.