Jurassic World Il Regno Distrutto come finisce il secondo film

Come finisce Jurassic World Il Regno Distrutto? Il secondo film della nuova trilogia è uscito nel 2018, vedendo distrutta Isla Nublar.

Prima di vedere Jurassic World Dominion, al cinema dal 2 giugno, sarebbe il caso di rinfrescarsi la memoria e leggere come finisce Jurassic World Il Regno Distrutto del 2018. Il suo finale è fondamentale per comprendere il terzo e ultimo film della saga.

Jurassic World Il Regno Distrutto come finisce

L’Indoraptor bracca Owen, Claire e Maisie. La donna subisce una ferita a una gamba mentre l’uomo prova a sedare la creatura. Tutto inutile. Blue salva la situazione e inizia una lotta feroce con l’ibrido, consentendo ai tre umani di scappare sul lucernario. L’Indoraptor continua a dar loro la caccia. Owen ha un’idea e, con l’aiuto di Blue, riesce a far precipitare la creatura attraverso il vetro collassato sotto il suo peso. L’ibrido muore trafitto mortalmente dalle corna del teschio di Agujaceratops.

Il gruppo ritorna al sicuro giù ma ora deve prendere una decisione. Vi sono molte creature in gabbia che non hanno chiesto di tornare in vita e non meritano un’esistenza in cattività. Aprire i cancelli però cambierà le sorti del pianeta. Claire non sa cosa fare ma Maisie rivede in loro qualcosa di sé. Anche lei è un esperimento ed è stata reclusa per tutta la vita. Li libera.

Eli prova a fuggire con il campione genetico dell’Indominus Rex ma viene travolto dai dinosauri rilasciati. Si salva e si rifugia in auto. Una volta fuori, però, lo divorano il T-Rex e il Carnotauro. La capsula con il codice genetico dell’Indominus viene distrutta, il che conclude la storia degli ibridi.

Owen dice addio a Blue, che vivrà in natura con gli altri dinosauri. Alcuni di questi sono liberi e altri, venduti all’asta, vengono sparpagliati in giro per il mondo. È un punto di non ritorno. Il nuovo Jurassic World è il mondo intero.