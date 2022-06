- Advertisement -

La mia banda suona il pop: scopriamo la trama e il cast del film d i Fausto Brizzi con Christian De Sica e Massimo Ghini.

Quello tra Massimo Ghini e Christian De Sica è sicuramente uno dei connubi più amati della commedia italiana degli anni 2000. I due sono stati protagonisti di molti cinepanettoni, con Ghini che di fatto ha preso il posto di Massimo Boldi, affiancando De Sica nelle spassose vacanze di Natale che ogni anno animavano le festività degli italiani. I due si sono ritrovati in La mia banda suona il pop, commedia diretta da Fausto Brizzi nel 2020, uscita al cinema nel febbraio di quell’anno, prima della triste chiusura per la pandemia. Andiamo dunque a scoprire di cosa parla il film e quali sono gli attori protagonisti.

La mia banda suona il pop: la trama del film

Il titolo del film riprende in maniera chiara la famosa canzone di Ivano Fossati, la cui banda però suonava il rock e non il pop, come fanno gli improbabili Popcorn, una band molto famosa negli anni ’80, ma poi caduta in disgrazia. Esaurito il successo musicale, i quattro membri della band, Tony, Micky, Lucky e Jerry, si sono riciclati un po’ come hanno potuto, trovando nuovi lavori che li rendono però insoddisfatti.

I quattro vengono però ingaggiati da un magnate russo per cantare al suo cinquantesimo compleanno a San Pietroburgo e la band accetta dopo alcune perplessità iniziali, coi membri intrigati dal lauto complesso. In realtà, l’esibizione è una copertura per il piano della responsabile della sicurezza del magnate, Olga, che vuole svaligiare il caveau del suo capo. La band decide dunque di anticipare Olga, dando il via a una serie di situazioni surreali.

La mia banda suona il pop: il cast del film

Christian De Sica e Massimo Ghini sono affiancati da Paolo Rossi e Angela Finocchiaro. Ecco il resto del cast del film: