Parata del 2 giugno: dove vedere a che ora inizia e quanto dura

- Advertisement -

Scopriamo dove vedere in televisione la parata del 2 giugno e a che ora inizia e quanto dura l’evento.

Come ogni 2 giugno, torna puntuale l’appuntamento con la celebre parata che celebra la festa della Repubblica italiana. La parata si terrà come di consueto a Roma, lungo via dei Fori Imperiali, dopo la deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria e contestualmente alla suggestiva esibizione delle Frecce tricolori. Nel corso della parata sfileranno le forze armate della Repubblica e il tema dell’edizione di quest’anno è quello della difesa della pace, particolarmente calzante considerando il disputarsi del conflitto in Ucraina. Andiamo dunque a scoprire dove sarà possibile vedere la parata e tutti i dettagli sull’orario.

Parata del 2 giugno: a che ora inizia e quanto dura

L’evento avrà inizio alle ore 9:15, quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà la corona d’alloro all’Altare della Patria. Dopo di ché, il presidente riceverà la presentazione dei reparti schierati e presiederà la partenza della tradizionale parata militare, che vede la partecipazione di tutti i corpi militari dello Stato, delle forze di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa. La parata avrà inizio intorno alle 10:00 e occuperà tutta la mattinata.

L’evento è seguito dal solito ricevimento nei Giardini del Quirinale, che però per ragioni sanitarie non è aperto al pubblico, ma riservato a circa 2.300 persone, divise in turni.

Parata del 2 giugno; dove vederla in televisione

L’evento sarà coperto nella sua totalità da Rai 1, quindi a partire dalle 9:15 si potrà assistere al collegamento live da Roma e seguire tutti momenti della parata. La Rai offrirà anche altri programmi dedicati alla celebrazione della festa della Repubblica, come ad esempio la puntata di Passato e Presente su Rai Tre, alle 13:15, incentrata sulla storia d’Italia tra il 1944 e il 1946, o diversi approfondimenti proposti dal canale Rai Storia.