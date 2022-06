The Boys 3 quanti episodi e dove vedere

- Advertisement -

The Boys 3 è in streaming dal 3 giugno. La terza stagione della serie creata da Eric Kripke promette follia e spettacolo. Quanti episodi ci saranno?

The Boys 3 avrà lo stesso numero di puntate delle stagioni precedenti? Vi saranno più episodi in questo nuovo appuntamento, dopo il successo degli scorsi anni? Ecco tutto quello che sappiamo sulla messa in onda.

The Boys 3 quanti episodi

Così come nella stagione 1 e 2, The Boys 3 ha 8 episodi in totale. I fan non avranno però a disposizione tutte le puntate dal giorno del lancio, ovvero venerdì 3 giugno. Al day one saranno rilasciati i primi tre episodi, che dovranno bastare agli appassionati per sette giorni. Dopo una settimana, infatti, uscirà il quarto e poi ancora uno ogni venerdì. Di seguito vi riportiamo il programma completo della messa in onda in streaming. Iniziamo col dirvi che per il finale di stagione si dovrà avere pazienza fino a luglio.

The Boys 3 – Episodio 1: 3 giugno

The Boys 3 – Episodio 2: 3 giugno

The Boys 3 – Episodio 3: 3 giugno

The Boys 3 – Episodio 4: 10 giugno

The Boys 3 – Episodio 5: 17 giugno

The Boys 3 – Episodio 6: 24 giugno

The Boys 3 – Episodio 7: 1 luglio

The Boys 3 – Episodio 8: 8 luglio

The Boys 3 dove vedere

Chiunque voglia vedere The Boys 3 dovrà collegarsi al proprio account Amazon Prime Video. I nuovi episodi della terza stagione saranno infatti in streaming sulla celebre piattaforma a partire dal 3 giugno 2022. I fan dovranno accedere al proprio account o crearne uno, approfittando magari della prova di 30 giorni del servizio Prime, che comprende anche spedizioni, Prime Reading e molto altro. L’app della piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.