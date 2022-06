- Advertisement -

Accuse e bugie è un thriller televisivo di 82 minuti, uscito nel 2019 e in grado di trasformare una rilassante vacanza alle Hawaii in un incubo.

Accuse e bugie trama e cast

Accuse e bugie è un film thriller di Michael Feifer, girato negli Stati Uniti e a Waikoloa, ovvero alle Isole Hawaii. Il titolo originale è Wrongfully Accused, ma la pellicola è nota anche come Accusations and Lies o Nightmare in Paradise.

I protagonisti del thriller sono Liz e Andrew. Una coppia felice e ancora innamoratissima. Sono sposati da ben dieci anni e decidono di festeggiare al meglio questo anniversario speciale. Si regalano una vacanza alle Isole Hawaii. Il viaggio è programmato nei minimi dettagli. Liz si sveglia però un mattino e non trova più suo marito. Sembra proprio che nella loro camera ci sia stata un’irruzione.

La donna ne riscontra tutti i segnali ma non ci sono testimoni oculari che possano confermare la sua ipotesi. Per la polizia è proprio Liz la prima indiziata, accusata del presunto omicidio del marito Andrew. L’uomo non si trova da nessuna parte, svanito nel nulla senza lasciare traccia. Sarà ancora vivo o morto e abbandonato in qualche luogo?

I due protagonisti, Liz e Andrew, sono intrepretati rispettivamente da AnnaLynne McCord e Philip Boyd. A completare il cast vi sono Kate Vernon (Barbara), Jay Pickett (Bill), Jennifer Freeman (Rashida), Jessica Anderson (Sam), Caia Coley (Jackie), Jabez Armodia (Gabriel), Mark Medeiros (Jesse), Peter Sherayko (Richard) e Linda DeMetrick (Polly).