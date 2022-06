Chi è Romina Power origini e fidanzato dopo Al Bano

- Advertisement -

Romina Power: andiamo alla scoperta delle origini della cantante e dei dettagli della sua vita privata.

Quello di Romina Power è sicuramente uno dei nomi più celebri del panorama musicale italiana e la sua figura è legata indissolubilmente a quella di un altro grande interprete della nostra canzone: ovviamente Al Bano. Andiamo però a conoscere meglio la cantante, tra le sue origini e i dettagli della sua vita privata.

Romina Power: origini e vita privata

Romina Francesca Power è nata a Los Angeles, Stati Uniti, il 2 ottobre 1951. Figlia di due attori hollywoodiani come Tyrone Power e Linda Christian, dopo la morte del padre Romina va a vivere, a sette anni, con la nonna materna in Messico. Dopo due anni Romina approda in Italia insieme alla madre e al patrigno, il produttore cinematografico Edmund Purdom, per poi completare gli studi tra l’Italia e l’Inghilterra.

Romina Power si afferma in Italia sia come attrice che come cantante, ma il successo arriva soprattutto grazie al suo connubio con Al Bano, con cui intraprende una relazione e firma alcune delle canzoni più famose della storia della musica italiana come Felicità, Nostalgia canaglia e Ci sarà, con cui i due vincono il Festival di Sanremo nel 1984.

Romina Power, come detto, è stata legata a lungo ad Al Bano e dal loro matrimonio sono nati quattro figli: Ylenia nel 1970, Yari nel 1973, Romina Jr e Jolanda nel 1987. Tristemente nota è la vicenda della primogenita, Ylenia, scomparsa misteriosamente nel gennaio 1994 a soli 23 anni. Il matrimonio tra i due, celebrato nel 1970, termina nel 1999 e con esso anche il sodalizio artistico che i due avevano intrapreso. Al Bano e Romina torneranno a cantare insieme solo nel 2015, al Festival di Sanremo, regalando ai fan un momento atteso da anni.

Cosa ne è stato della vita sentimentale di Romina Power dopo Al Bano? La donna ha sempre mantenuto alto il riserbo, nelle interviste ha rivelato di non precludersi nulla, ma di voler pensare principalmente a se stessa. Non sappiamo dunque se oggi Romina abbia un nuovo fidanzato, ma sappiamo comunque che ha ritrovato la serenità dopo la fine di quel matrimonio.