Iskra Menarini chi è la corista di Lucio Dalla in che rapporti erano

Iskra Menarini: scopriamo chi è la corista che ha accompagnato per tanti anni Lucio Dalla e in che rapporti erano i due.

La carriera di Iskra Menarini è legata in maniera profonda a quella di Lucio Dalla, che l’ha resa famosa in tutto il mondo con l’interpretazione vocale e video di uno dei brani più importanti e famosi della carriera del cantautore: Attenti al lupo. Iskra Menarini ha però una carriera molto lunga, di cui Lucio Dalla ne rappresenta una parte molto importante. Scopriamo dunque tutto sulla cantante e sul suo rapporto col cantautore bolognese.

Chi è Iskra Menarini

Iskra Menarini nasce il 5 maggio 1946 a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. A sedici anni si trasferisce a Sanremo con la famiglia e qui si avvicina con forza alla musica, iniziando a studiare chitarra classica. Nel 1963 partecipa quindi al Festival di Castrocaro, non riesce a classificarsi per le finali ma ottiene comunque il sui primo contratto discografico.

La sua carriera musicale ha così inizio, Iskra si trasferisce a Bologna ed entra a far parte dei Tombstones, dedicandosi nel contempo ad altri progetti, come ad esempio la partecipazione come corista all’album di debutto di Vasco Rossi. L’incontro che le cambia la vita è però quello con Lucio Dalla, che si avvale della sua collaborazione come vocalist e corista e favorisce anche la sua carriera da solista. Iskra diventa molto famosa grazie ad Attenti al lupo, ma in generale si afferma come un vero e proprio braccio destro di Lucio Dalla, affiancandolo nelle sue tournée in tutto il mondo e nelle trasmissioni televisive per ben 24 anni. I due sono stati legati dunque da un lunghissimo rapporto che, dal livello professionale, è evoluto in una solida amicizia, con tantissimo tempo passato insieme.

Come detto, Iskra ha poi tentato anche la carriera da solista, spinta dallo stesso Lucio Dalla, e ha partecipato all’edizione del 2009 del Festival di Sanremo, gareggiando nella categoria Nuove Proposte col brano Quasi Amore. In totale la cantante ha realizzato due album e per un periodo è anche stata insegnante ad Amici di Maria De Filippi.