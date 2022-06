Liliana De Curtis chi è madre figlia di Totò: a lei dedico Malafemmena

- Advertisement -

Liliana De Curtis era la figlia di Totò è morta Roma a 89 anni di età. La madre era Diana Bandini Rogliani

Liliana De Curtis è morta oggi, 3 giugno 2022, nella sua casa di Roma. Aveva 89 anni di età e la causa della morte probabilmente è la vecchiaia, anche se non è stata ufficializzata. La donna era la figlia del celebre Totò, il cui vero nome era Antonio De Curtis. La madre di Liliana era Diana Bandini Rogliani. Il principe della risata come è noto è sempre stato un latin lover e grande amante delle belle donne. Sapete a chi ha dedicato Totò la canzone Malafemmina? Proprio alla madre di sua figlia Liliana De Curtis, chiamata così in ricordo di Liliana Castagnola che si suicidò per lui.

Liliana De Curtis chi era la madre

Diana Bandini Rogliani madre di Liliana De Curtis è di origini libiche, è nata infatti a Bengasi nel 1915 e si è spenta non molto tempo fa, nel 2006 all’età di 91 anni. Frutto di una relazione extra coniugale da madre africana e padre colonnello è cresciuta dalle suore in monastero. Di una bellezza orientale e fuori dal comune Totò se ne innamorò al primo sguardo nel 1931, quando la vide tra il pubblico a Firenze durante un suo spettacolo teatrale che si chiamava Follie D’Estate. All’epoca il principe della risata aveva una relazione con l’attrice Liliana Castagnola. Lasciata dall’attore napoletano si suicidò per il dispiacere. Quando Totò e la madre di sua figlia Liliana si fidanzarono lei aveva solo 16 anni e la madre della giovane era contraria alla relazione.

Una volta che la ragazza tornò dalle monache le scriveva lettere d’amore e dopo un anno di corrispondenza chiese alla mamma se potevano sposarsi. La donna rifiutò, così fecero la famosa fuitina ed iniziarono a convivere. Liliana nacque nel 1933 e due anni dopo Totò e la madre di sua figlia Diana Bandini Rogliani si unirono in matrimonio. Dopo 7 anni le nozze furono annullate e non andò a buon fine il patto di vivere da separati in casa per altri 10 anni per il bene della loro bambina. Totò infatti corteggiava l’attrice Silvana Pampanini e l’ex moglie verde di gelosia accettò la proposta di matrimonio di un altro uomo. Il principe della risata le dedicò per questo la canzone Malafemmina con tanto di deposito con dedica alla SIAE. La madre di Liliana de Curtis ha continuato a vivere a Roma fino alla fine dei suoi giorni. Diana Bandini Rogliani si riappacificò con Totò negli anni ‘60 e tra i due c’è stato un buon rapporto.