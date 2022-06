Name that tune concorrenti e squadre 3 giugno 2022

- Advertisement -

Name That Tune arriva in televisione con l’ultima puntata di questa terza stagione: scopriamo gli ospiti della serata.

Arriva a conclusione la terza edizione di Name That Tune. Venerdì 3 giugno andrà in onda, in prima tv su Tv8, la sesta puntata dello show condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Nell’ultima puntata la squadra delle donne, dopo due vittorie consecutive, ha dovuto passare lo scettro a quella degli uomini, che ora sono a tre vittorie totali contro le due delle donne. Scopriamo dunque chi saranno i protagonisti di questo ultimo appuntamento con l’amato gioco musicale di Tv8.

Name That Tune: concorrenti e squadre della puntata di venerdì 3 giugno

Ultimo appuntamento dunque con lo show e come di consueto troveremo tra le due squadre quella vincitrice dell’ultimo turno. Ci saranno dunque Paolo Conticini, Jake La Furia, Francesco Facchinetti e Max Angioni, che nell’ultimo turno hanno saputo interrompere il regno imposto da ben due puntate da Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Syria e Arisa. Ora però la squadra delle donne si ricostruisce con un quartetto pronto a dare battagli ai vincitori dell’ultima puntata, per riequilibrare il computo delle vittorie totali.

Le quattro concorrenti dunque che sfideranno gli uomini in questo ultimo appuntamento di Name That Tune sono quattro new entry di questa edizione dello show, ovvero Bianca Atzei, Orietta Berti, Giulia Salemi e Paola Barale. Orietta ha già partecipato allo show, vincendo ben tre gare nella seconda stagione insieme ad Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia e partecipando a tutte le puntate della prima stagione insieme a Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio e Paola Barale. La Barale e Orietta Berti si ritrovano dunque in squadra, ma anche la conduttrice è una habitué del programma, avendo partecipato pure alla seconda stagione, nelle ultime due puntate. Per Giulia Salemi e Bianca Atzei si tratta invece di un esordio.