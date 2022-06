New Amsterdam 3 come finisce: riassunto su tutto ciò che c’è da sapere

- Advertisement -

New Amsterdam è una serie medical-drama statunitense arrivata ormai alla quarta stagione, adesso in Italia. Ripassiamo allora cosa successo nella terza.

Arriva a partire da oggi, venerdì 3 giugno, New Amsterdam 4, cioè la quarta stagione dell’acclamata serie medical-drama di Canale5 e originariamente trasmessa su NBC. Per arrivare preparati alla messa in onda delle prime puntate, però, è meglio fare un veloce ripasso della trama fin qui e di quanto avvenuto nella precedente stagione.

New Amsterdam 3 è stata trasmessa in Italia tra marzo e giugno 2021, per una durata complessiva di 14 episodi, che rappresentano anche la stagione più breve fin qui della serie americana.

New Amsterdam 3: riassunto della terza stagione

Nel corso della terza stagione di New Amsterdam, i medici protagonisti e al lavoro nell’omonimo ospedale newyorkese si sono trovati ancora ad avere a che fare con il Covid, ad esempo con le difficoltà a dover seguire alcuni pazienti a distanza a causa del lockdown. Il dotto Kapoor è infine stato estubato, ma a causa dei danni cardiaci causati dalla malattia ha dovuto sottoporsi a una non semplice operazione.

Mentre è alle prese con le sue iniziative per il sociale, il dottor Max Goodwin deve anche affrontare il difficile rapporto con la figlia Luna, che vive in Connecticut assieme ai suoceri di lui: la bambina non ha ricordi di lui, che a causa del suo lavoro è spesso assente, e questo spingere i suoceri a chiedere l’affidamento esclusivo della piccola.

Anche la dottoressa Helen Sharpe si trova in difficoltà a gestire una giovane parente: si tratta della nipote Mina, che ha invitato a vivere con lei a New York, ma che presto capirà di non saper gestire. Le due finiranno per litigare anche per le ingerenze di Helen nella scelta del college di Mina.

Nel finale di stagione, i protagonisti di New Amsterdam si sono trovati davanti a importanti svolte professionali e di vita. Max ed Helen si sono finalmente baciati, lasciando intravedere la concreta possibilità di una relazione stabile tra loro; per contro, il dottor Floyd e il dottor Lyn si rendono contro che una relazione clandestina non è affatto semplice da tenere in piedi. Al dottor Reynolds viene offerto il posto di vice primario, se non fosse che la sua amante è anche la moglie del primario.

Il dottor Iggy Frome, rientrato dal lungo viaggio in camper con Martin e i figli, non è più sicuro della sua professione e del suo rapporto coi pazienti, mentre la dottoressa Lauren Bloom scopre che la sua fidanzata dovrà andare a fare la specializzazione a Washington, così ricorre alla corruzione di un responsabile per farla rimanere a New York.