Scopriamo le anticipazioni della seconda puntata di New Amsterdam 4. Ecco un po’ di dettagli e anche un riassunto completo con Spoiler.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di New Amsterdam 4, dal titolo Noi due insieme. Inizialmente vi proponiamo le anticipazioni del prossimo episodio, per poi andare più a fondo e raccontarvi tutto ciò che negli USA è già andato in onda nel 2021.

New Amsterdam 4 anticipazioni seconda puntata

Max ed Helen sono ufficialmente una coppia e sono pronti a partire per l’Inghilterra. La data è già fissata e l’addio avverrà in sole sei settimane. Max però non è ancora riuscito a dirlo a qualcuno. Silenzio tombale sia per quanto riguarda la sua relazione che per quanto concerne il viaggio ormai imminente.

Floyd si vede ancora con Lyn, anche se lei di colpo gli sta trasmettendo delle energie un po’ strane. Lauren dà un passaggio a Layla per andare a lavoro, mentre gli specializzandi si affidano all’autobus. Max dovrebbe trovare qualcuno in grado di sostituirlo ma sembra una missione impossibile. Per il ruolo di direttore medico del new Amsterdam il candidato principale è la dottoressa Wilder. Lei però vuole accettare l’incarico. Il reparto di terapia intensiva, intanto, risulta essere il più carente sul fronte del personale. Non c’è letteralmente nessuno a dirigerlo. Nulla va come dovrebbe.

New Amsterdam 4 riassunto seconda puntata

Se non sapete resistere agli Spoiler, ecco il riassunto completo della seconda puntata di New Amsterdam 4. Il titolo è Noi due insieme, mentre quello originale in inglese è We’re in this together. In questa puntata ci si concentra nel reparto di terapia intensiva, con Max che prende il controllo della situazione e prova a fare di tutto, invece di strappare via personale agli altri reparti. Si diffonde intanto la notizia della relazione tra lui e Max. La colpa è di Casey, che li ha avvistati mentre si baciavano.

La situazione è caotica e diversi nuovi pazienti vengono ammessi nel reparto di terapia intensiva. Non c’è tempo per conoscerli attentamente ed effettuare una diagnosi lenta e accurata. Helen accetta di restare lì con Max, giungendo in suo soccorso come Lauren. Tutti insieme per tentare di aiutare più pazienti possibile e vedere un giorno nuovo.

Iggy sta faticando con i suoi specializzandi. È troppo autoritario durante il proprio addestramento. Floyd intanto prova a capire perché Lyn gli stia dando del filo da torcere e Lyn è sbalordita dinanzi ai privilegi che ora ha, visto che soltanto una settimana fa viveva nella sua auto. Tutto ciò però non l’aiuta di certo nel farsi nuovi amici. Cosa nella quale continua a faticare enormemente.

Le cose in terapia intensiva risultano molto efficaci. Per una volta il fatto di non conoscere alcuno dei pazienti a fondo sta dando i suoi frutti. Alla fine anche Floyd corre in aiuto.

Helen ha un’epifania mentre ascolta la storia di uno scalatore, il cui compagno è in un altro ospedale, potenzialmente ancora più grave. Max incontra ancora la dottoressa Wilder, che sta pensando all’offerta e rivela d’avere un fratello schizofrenico che vive con lei. Per questo per la prima volta il lavoro non è la priorità per lei. Il New Amsterdam merita un direttore medico che lo metta al primo posto.

Iggy si rende conto che dev’essere più distaccato e lasciare che i suoi pazienti commettano i propri errori. Lauren capisce che piuttosto che vedere Leyla abbandonare tutte le cose che la aiuteranno ad arrivare dove deve essere, dovrebbe dare gli stessi vantaggi a tutti gli specializzandi. Pari condizioni per tutti.

Max ed Helen hanno modo di confrontarsi e lei fa un parallelismo tra il caso dello scalatore e la sua storia con l’uomo. Teme che siano legati l’uno all’altra e che la sua incapacità di impegnarsi possa trascinarla a fondo con lui. Alla fine l’uomo annuncia la loro partenza e Karen non ne è affatto felice.