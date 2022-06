Perché Blanco dice mettimi le ali: significato

- Advertisement -

Che significato ha la frase di Blanco “Mettimi le ali”? Scopriamo perché il cantante lo dice nelle sue canzoni.

Il successo di Blanco passa anche da alcune frasi iconiche che si rincorrono nelle sue canzoni. Dal ”Blanchito bebe” di presentazione, all’omaggio al produttore Michelangelo, fino alla frase “Mettimi le ali”, che si ritrova spesso nelle sue canzoni. Ma che significato ha? Andiamo a scoprirlo.

Perché Blanco dice Mettimi le ali

Questa frase la troviamo spesso pronunciata dopo il nome di Michelangelo, il famoso produttore delle canzoni di Blanco. Il riferimento dunque potrebbe essere a lui, alla sua capacità di produrre beat e basi in grado di contribuire al successo del cantante. Questo Mettimi le ali dunque esemplificherebbe il connubio tra i due, con Michelangelo che riesce a dotare, con il suo lavoro di produttore, Blanco delle ali con cui poi può volare nell’olimpo della musica.

Il fatto che si tratti di un inside joke tra i due è stato anche parzialmente confermato dal commento che Blanco ha fatto sotto al post su Instagram in cui Michelangelo ha pubblicato una foto con sua figlia. Il cantante bresciano ha scritto “Margherita mettimi le ali”, una chiara testimonianza dunque di come la frase sia un riferimento noto a entrambi.

Bisogna dire che nell’ultimo anno Michelangelo ha letteralmente messo le ali a Blanco, che le ha usate a sua volta per imporsi con forza nel panorama musicale. Dall’uscita del suo primo album, Blu Celeste, al grandissimo successo al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood con Brividi. Da lì la conseguente partecipazione all’Eurovision Song Contest e nel frattempo un tour incredibile, con tutte le date andate sold out nel giro di pochissimo tempo. Blanco ha spiccato il volo ed è pronto a volare ancora più in alto con tutti i progetti che fanno parte del suo futuro.