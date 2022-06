Pierdavide Carone che fine ha fatto Grazia Striano ex fidanzata di Amici FOTO

- Advertisement -

Scopriamo che fine ha fatto Grazia Striano, ex fidanzata del cantante Pierdavide Carone nella nona edizione di Amici.

Tra i cantanti che sono usciti negli anni dalla scuola di Amici c’è Pierdavide Carone, classificatosi terzo nella nona edizione del talent show, alle spalle di Emma Marrone e Loredana Errore. Pierdavide ha avuto una veloce ascesa dopo la fine del programma, scrivendo per Valerio Scanu la canzone vincitrice del Festival di Sanremo Per tutte le volte che e partecipando lui stesso, nel 2012, insieme al mitico Lucio Dalla, col brano Nanì che chiuse al quinto posto la kermesse. Poi piano piano il cantante è sparito dalle scene, complice un tumore che lo ha colpito, ma rimane uno dei volti più amati della storia di Amici. L’esperienza al talent rimarrà per sempre importante per lui, anche perché, oltre al successo musicale, gli ha anche portato l’amore. Pierdavide nella scuola ha conosciuto Grazia Striano, ballerina con cui ha avuto una relazione, ora finita. Scopriamo che fine ha fatto l’ex alunna di Amici.

Che fine ha fatto Grazia Striano, ex fidanzata di Pierdavide Carone

Anche Grazie, come Pierdavide, ha preso parte alla nona edizione di Amici, uscendo però nella sesta puntata. La relazione tra Grazia e Pierdavide è durata qualche anno dopo la fine del programma, ma i due si sono lasciati nel 2014. La ballerina ha ripreso dunque la sua carriera, entrando a far parte del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli e oggi continua il suo impegno come ballerina. Grazie è uscita dalla luce dei riflettori e del gossip, cosa che capita comunque spesso ai ballerini di Amici, la cui professione è di per sé meno mediatica rispetto a quella dei cantanti. Grazia ha comunque saputo sfruttare la spinta di Amici e si è costruita la carriera nel mondo del ballo e oggi è protagonista al Teatro San Carlo di Napoli.