Serena Autieri lacrime disperate all’ultima puntata di Dedicato: perché

Serena Autieri in lacrime all’ultima puntata di Dedicato canta Canzone appassionata. Il programma non andrà più in onda

Serena Autieri saluta il pubblico in lacrime all’ultima puntata di Dedicato. Il programma che la bionda attrice napoletana conduceva il sabato pomeriggio su Rai1 subito dopo il tg non andrà più in onda e l’addio allo show è stato davvero emozionante. Dopo una lunga intervista a Simona Izzo e Ricky Tognazzi con la sorpresa di Tosca D’Aquino, la conduttrice di Dedicato era già visibilmente emozionata. È arrivato così il momento dei saluti e dei ringraziamenti ma sui titoli di coda è il pianista del programma a farle una richiesta speciale.

Lo show del sabato pomeriggio di Rai1 ha un format particolare: una persona chiede una dedica, una canzone per una persona cara che la conduttrice napoletana canta in studio. Il musicista ha chiesto a Serena Autieri di intonare “Canzone Appassiunata”, un brano del repertorio partenopeo conosciuto in tutto il mondo. Già dalla prime note si vedeva che la bionda show girl era emozionatissima e al ritornello è scoppiata in un pianto sentito. Pur continuando a cantare le lacrime solcavano il viso dell’Autieri che ironizzando ha sottolineato quanto era difficile cantare con la voce rotta dall’emozione.

La canzone che la conduttrice ha cantato nell’ultima puntata di Dedicato è Canzone appassionata, un brano del 1922 di E.A Mario portata al successo anche da Claudio Villa e Mina. Il significato del brano è da ricercare nella sofferenza e nell’accettazione di un amore non ricambiato. Le lacrime di Serena Autieri sono per il saluto fatto ai telespettatori che in questa stagione l’hanno seguita a Dedicato.