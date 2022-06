Vite al Limite Brianne Dias oggi che fine ha fatto FOTO

- Advertisement -

Che fine ha fatto Brianne Dias. L’ex partecipante di Vite al Limite com’è oggi? Scopriamo quanto peso ha perso e com’è cambiata la sua vita.

Vite al Limite mostra come una nuova quotidianità sia possibile. Anche i casi più complessi possono avere una seconda chance. È quanto accaduto a Brianne Dias? Scopriamo che fine ha fatto dopo il programma.

Vite al Limite Brianne Dias oggi

Alcune storie di Vite al Limite terminano con un lieto fine. Vi diciamo che è questo il caso. Che fine ha fatto Brianne Dias? La donna ha dovuto impegnarsi enormemente per ottenere risultati e cambiare il percorso della propria vita. Tutto ciò ha allungato considerevolmente la sua aspettativa vitale. Nonostante il suo peso gravoso e la dipendenza dal cibo, suo meccanismo di difesa, la donna ha fatto tutto ciò in suo potere per cambiare.

Durante il programma pesava più di 320 kg. Nel corso di Vite al Limite ne ha persi 173 e dal termine dello show a metà 2021 ha detto addio ad altri 200 kg. È una persona del tutto differente rispetto a prima. Ha molta più vicina in se stessa, come dimostrano le foto pubblicate online. Sa bene però d’avere ancora tanto da fare. Continua a prendersi cura del proprio corpo, che ha molta pelle in eccesso. Continuare a seguire le giuste abitudini è fondamentale per non inciampare nelle vecchie abitudini. Sul fronte privato, ha detto addio a suo marito Rick dopo 14 anni. È oggi fidanzata ufficialmente con un altro uomo ed è incinta. La piccola si chiama Riley, nata nei primi mesi del 2022.